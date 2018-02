Lotto e SuperEnalotto | l' estrazione di oggi 8 febbraio 2018 | i numeri

Previsione SuperenaLotto Quick Pick per il 08/02/2018 : Previsione Superenalotto Quick Pick, composta da due colonne e valide per tre concorsi a partire da giovedì 8 Febbraio 2018 La Previsione Superenalotto Quick Pick, è basato sull’analisi statistica delle passate estrazioni ed è finalizzato a classificare i numeri in base alle loro caratteristiche con lo scopo di suggerire quelli che, tra essi, offrono le maggiori possibilità di vincita. La […]

Lotto/ Estrazioni del 6 febbraio 2018 - 10eLotto e SuperenaLotto : i topi - la Smorfia e i numeri vincenti : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 6 febbraio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.16/2018: nessun 6, tutte le vincite e le quote uscite ieri sera.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Sistema SuperenaLotto cruciverba 6×6 valido dal 08/02/2018 : Sistema Superenalotto cruciverba 6×6 di 36 numeri, sviluppato in 14 sestine, valido dall’estrazione di giovedì 8 febbraio 2018, per i prossimi tre concorsi. Il Sistema Superenalotto cruciverba 6×6 proposto è sviluppato integralmente si prende in considerazione le 6 righe , le 6 colonne più le due diagonali principali. I numeri inseriti sono stati elaborati su base statistica, prendendo in considerazione […]

SuperEnaLotto - l'ultima estrazione regala una vincita da sogno in Campania : Ancora nessun 6 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. La sestina vincente latita ormai dal 6 agosto scorso (fu centrata a Caorle, in provincia di Venezia) e il jackpot cresce sempre di più. Per la prossima...

SuperEnaLotto : centrato un 5+1 da oltre 578mila euro : Nell’estrazione SuperEnalotto di martedì 6 febbraio 2018, in mancanza del 6, c’è un 5+1 da oltre 578mila euro, centrato in provincia di Salerno. Il Jackpot del SuperEnalotto fa un altro passo avanti verso il traguardo a tre cifre. Dopo il concorso di martedì 6 febbraio, in cui nessuno ha centrato il “6”, il superpremio targato Sisal raggiunge i 96,4 milioni, […]

SuperEnaLotto - vinto mezzo milione di euro : Nessun '6' al concorso di oggi del SuperEnalotto. Realizzato un '5+1' da 578.071 euro a Pontecagnano Faiano , in provincia di Salerno. La combinazione vincente è 4, 8, 16, 35, 36, 74, Jolly 31 e ...

Estrazione SuperEnaLotto di martedì 6 Febbraio 2018 : Estrazione SuperEnalotto di martedì 6 Febbraio 2018, ecco la sestina vincente e numeri jolly e superstar, estratti nel concorso numero 16 di oggi. Estrazione SuperEnalotto di giovedì 01/02/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 4 8 16 35 36 74 31 35 La prossima Estrazione sarà effettuata giovedì 8 Febbraio 2018 COMMENTO – Cade il 36 dopo 60 turni di assenza, il […]

Il Superenalotto è un gioco d'azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 6 febbraio 2018 : i numeri vincenti del concorso n.16

Lotto/ Estrazioni di oggi - SuperenaLotto e 10eLotto - 6 febbraio : numeri vincenti! Video (conc 16/2018) : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto di oggi 6 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.16/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:32:00 GMT)