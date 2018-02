Lombardia | Gatti | a tpl le risorse di Pedemontana

liberoquotidiano

: RT @savecittastudi: Gatti: esperienze di project financing in #Lombardia sono disastrose, #brebemi e #pedemontana, non va usato per #Univer… - mirigiuss : RT @savecittastudi: Gatti: esperienze di project financing in #Lombardia sono disastrose, #brebemi e #pedemontana, non va usato per #Univer… - ignaziore : @EdoardoQuaquini @vittoriozucconi Siete incredibili....li avete cacciati dal pd, li avete chiamati: inutili, 4 gatt… - savecittastudi : Gatti: esperienze di project financing in #Lombardia sono disastrose, #brebemi e #pedemontana, non va usato per #Università -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Milano, 8 feb. (AdnKronos) - "Mentre si propongono investimenti per la costruzione di nuove autostrade inutili i pendolari piangono sui treni dopo le fatiche di una giornata di lavoro". Così Massimo, candidato presidente in Regionedi Sinistra per la Lombardua, commenta il guasto sul