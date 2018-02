Lo smog inquina anche gli animi | l’esposizione all’inquinamento associata a più

L’inquinamento atmosferico non è solo ‘fuori casa’ - colpisce anche in ambienti chiusi. Arrivano i tessuti ‘no-smog’ per proteggere la salute : in cosa consistono : Una partnership per migliorare la qualità dell’aria riducendo L’inquinamento atmosferico generato principalmente da traffico stradale, caldaie ed emissioni industriali. A siglarla Engie, azienda energetica, e Anemotech, startup innovativa nel settore delle tecnologie applicate all’ambiente. L’accordo permette di integrare nell’offerta di Engie i tessuti multistrato ‘The Breath’ sviluppati da Anemotech, che assorbono, trattengono e ...

smog Roma : anche oggi blocco delle auto più inquinanti in fascia verde : anche oggi è in vigore a Roma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Il blocco, fino alle 20.30, riguarda ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Gli autoveicoli diesel EURO 3 non possono circolare nella fascia verde dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le categorie di veicoli si aggiungono a quelle già bloccate in modo ...

smog Roma : blocco della circolazione fino alle 20 : 30 per le auto più inquinanti : A Roma è in corso lo stop alle auto più inquinanti disposto con ordinanza del sindaco Virginia Raggi: è infatti previsto il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Lo stop riguarda le seguenti categorie di veicoli: Dalle 7.30 alle 20.30: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, con ...

smog oltre i limiti : Torino - Milano e Napoli tra le città più inquinate d'Europa : Torino, Milano e Napoli svettano fra le città europee più inquinate: le polveri sottili Pm10 superano, infatti, il valore limite di 20 microgrammi per metro cubo come media annua indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità per la salvaguardia della salute umana. E' quanto emerge da un'elaborazione dal titolo "Che aria tira in città: il confronto con l'Europa" fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report ...

Allarme inquinamento. Torino - Milano e Napoli peggiori in Ue per smog : Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. E' quanto emerge da un'elaborazione fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report del 2016 diffuso dall'Oms

smog Roma : oggi stop alla circolazione ai veicoli più inquinanti : Dalle 7.30 alle 20.30 è in vigore oggi a Roma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde: ciò a causa del superamento dei valori limite previsti dalla legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco nella Fascia Verde riguarderà le seguenti categorie veicolari: nella giornata del 25 Gennaio 2018 nella Z.T.L. “Fascia Verde” dalle ore 7.30 alle ore 20.30 per: – Ciclomotori e ...

Emergenza smog in Cina : stop ai veicoli più inquinanti a Pechino : Per tentare di arginare l’Emergenza smog a Pechino è stato deciso lo stop ai veicoli ad alte emissioni: lo ha reso noto un funzionario del governo locale. Al momento i veicoli con emissioni elevate sono vietati all’interno del sesto raccordo anulare. Lo scarico dei veicoli, le emissioni industriali e il carbone sono tra le cause dell’Emergenza. L'articolo Emergenza smog in Cina: stop ai veicoli più inquinanti a Pechino sembra ...

smog - blocco del traffico a Roma per i mezzi più inquinanti - : Dopo il superamento dei limiti di Pm10 nei giorni scorsi, la sindaca Virginia Raggi ha emesso un'ordinanza che vieta la circolazione nella Fascia Verde, dal 3 al 5 gennaio, a veicoli a benzina Euro 2 ...

smog : Legambiente - in Lombardia inquinamento oltre limiti un giorno su 4 : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Nel corso del 2017 è aumentata la concentrazione di inquinanti Pm10 nell'aria della Lombardia. E Cremona è risultata la città più inquinata della regione. Secondo quanto sottolinea Legambiente Lombardia, il 2017 ha fatto registrare "un chiaro peggioramento" dei dati di i

smog Firenze : domani scatta il blocco dei mezzi più inquinanti : Il Comune di Firenze e i Comuni dell'”agglomerato urbano” (insieme a Firenze sono Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli) hanno emesso ordinanze perché siano osservati da domani, sabato 30 dicembre e fino al 3 gennaio 2018, il blocco dei mezzi più inquinanti e una serie di altre misure. “Si tratta – spiega Alessandro Manni, consigliere della Città Metropolitana ...

smog - l’Ispra : 2017 anno inquinato - limite di PM10 superato in 34 città : PM10 ancora oltre la norma in molte citta’ italiane: al 10 dicembre 2017, il valore limite giornaliero e’ stato oltrepassato in 34 aree urbane, gran parte di queste localizzate nel bacino padano. Torino e’ la citta’ con il numero maggiore di superamenti giornalieri (103). Situazione ancora piu’ critica per l’ozono: nella stagione estiva, sempre 2017, ben 84 aree urbane vanno oltre l’obiettivo a lungo ...