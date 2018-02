L’Isola dei Famosi 2018 | Francesco Monte rifiuta l’ospitata in studio

Francesco Monte ospite alL’Isola dei Famosi 2018? La riposta sui social ma Striscia la Notizia sembra incastrarlo : Francesco Monte ospite all'Isola dei Famosi 2018? Per qualche ora i fan hanno sperato che l'invito di Alessia Marcuzzi e della produzione del programma non cadesse nel vuoto ma alla fine è quello che succederà. Il reality di Canale 5 torna in onda la prossima settimana al martedì ma lo farà senza Francesco Monte. L'ex tronista pugliese ha rinunciato al gioco partendo in fretta e in furia a poche ore dalla diretta con la motivazione di volersi ...

“Max Biaggi in love”. Scoperta la nuova fidanzata del “corsaro nero”. E intanto - alL’Isola dei Famosi - Bianca Atzei continua a piangere per lui : Mentre sull’Isola dei Famosi Bianca Atzei piange ricordando l’amore perduto, il suo Max, con il quale ha fatto coppia fissa per due anni, sembra aver trovato una nuova dimensione. Secondo “Diva e donna” infatti il corsaro nero, quattro volte campione del mondo classe 250, sarebbe molto vicino a una giovane attrice di nome Michelle Carpente, di 29 anni. Secondo i beninformati il loro sarebbe stato un colpo di fulmine e la coppia è stata ...

Chiara Nasti dopo L’Isola dei Famosi : “Francesco Monte e il caso droga? Non voglio essere associata a quella cosa” : Isola dei Famosi: le parole di Chiara Nasti su Francesco Monte e Eva Henger dopo l’addio al reality show Chiara Nasti ha preso le distanze dal caso droga scoppiato all’Isola dei Famosi. Nella sua prima intervista rilasciata a Vanity Fair dopo il ritiro dal reality show, la fashion blogger napoletana ha Chiaramente fatto sapere di […] L'articolo Chiara Nasti dopo l’Isola dei Famosi: “Francesco Monte e il caso droga? ...

L’Isola dei Famosi : Franco Terlizzi offende Francesca Cipriani : Francesca Cipriani offesa all’Isola dei Famosi da Franco Terlizzi E’ appena finita una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E stavolta ad aver fatto molto discutere è stato indubbiamente Franco Terlizzi. Il motivo? Quest’ultimo, una volta finita la puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, è tornato nell’isola dei peor insieme ai suoi compagni. E in questa circostanza, parlando con Amaurys ...

Belen dalla parte di Francesco Monte : il gesto dopo l’addio alL’Isola dei Famosi : Belen difende Francesco Monte dopo le accuse di Eva Henger all’Isola dei Famosi Nello scandalo che lo ha travolto all’Isola dei Famosi, Francesco Monte può contare su un aiuto eccellente: quello di Belen Rodriguez. La sorella di Cecilia si è schierata dalla parte del tarantino. La prova? La showgirl ha lasciato un like all’ultimo post di […] L'articolo Belen dalla parte di Francesco Monte: il gesto dopo l’addio ...

L’Isola dei Famosi 2018 : boom di ascolti per la terza puntata : ascolti tv 5 febbraio 2018: bene la terza puntata de L’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 2018 ‘ripiomba’ su Canale5 ed è subito boom di ascolti. La terza puntata del reality show, trasmessa da Mediaset lunedì 5 febbraio in prima serata, ha registrato una share del 26.4% ed un seguito pari a quasi 5 milioni di telespettatori medi. Più nel dettaglio, infatti, ieri sera a seguire il nuovo appuntamento col programma ...

Francesco Monte lascia L’Isola dei Famosi 2018 ma Eva Henger rincara la dose (video) : “Ho rischiato il carcere per lui” : Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018 ma questo non lo mette al sicuro da nuove accuse. Sapevamo che quella di ieri sera sarebbe stata la serata clou sulla questione "Canna - Gate" e così è stato. Il primo colpo di scena è avvenuto ad inizio puntata quando Alessia Marcuzzi ha confermato la notizia riguardo l'abbandono dell'ex tronista. Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018 per tutelare la sua immagine e tornare in Italia ...