optimaitalia

: L’ipocrisia di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo contro la violenza sulle donne, la… - all_music_it : L’ipocrisia di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo contro la violenza sulle donne, la… - OptiMagazine : L'ipocrisia di ospitare #GabrieleMuccino al #Sanremo2018 contro la violenza sulle donne, la difesa di @m_Hunziker e… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) La questione è approdata in sala stampa con notevole ritardo rispetto ai fatti, ma ha rappresentato plasticamente tutta l'ipocrisia di un Festival delle buone intenzioni che inciampa in un cortocircuito nel momento in cui decide dialla. Fiori appuntati sul petto, appelli dal palco, tanta retorica sulladi genere e poi ecco spuntare un super-ospite accusato proprio di questo odioso reato. Possibile che nessuno si sia posto il problema di quanto la presenza si, ospite col cast del suo ultimo film A casa tutti bene per la classica promozione tv, col clima generale e l'etichetta che, un po' forzatamente, è voluto attribuire sin dall'inizio a questo Festival?A domanda sull'incoerenza della partecipazione dialla, Michelle Hunziker ha risposto sostenendo che "per ...