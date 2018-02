Lega Serie A | Malagò | ' Prendo atto | poi ognuno giudica sostanza e stile'

(Di giovedì 8 febbraio 2018) 'Richiesta legittima, si poteva anche chiedere di posticipare aspettando il mio rientro, che peraltro era programmato: ma ho chiesto di non farlo, perché non voglio che si possa pensare che da parte ...

Altre notizie : Lega Serie A ...

: MILANO Assegnati i diritti televisivi, in via Rosellini continua la guerra fredda per eleggere una nuova governance. Nelle ultime ore Urbano Cairo avrebbe cercato un'intesa con Claudioper ...