Lega Pro | Ghirelli incontra curatore fallimentare Vicenza

Ora legale, la Ue boccia la proposta di abolizione

Voto - il vero incubo di Silvio? La Lega davanti a Forza Italia Ipotesi più che probabile. I numeri : Qual è la vera preoccupazione di Silvio Berlusconi per le Politiche del 4 marzo? Non sono i 5 Stelle. Non è il Partito Democratico. E' il possibile sorpasso della Lega su Forza Italia. Un vero e proprio incubo che non fa dormire l'ex Cavaliere Segui su affarItaliani.it

Processo per gli stupri di Rimini - il Legale della difesa : "Non chiediamo una pena lieve - ma clemenza" : Defendini assiste i due fratelli minorenni: "Hanno capito chiaramente cosa hanno commesso". L'unico maggiorenne, Butungu, condannato a 16 anni col rito...

Tim propone al governo la separazione Legale della rete. Calenda elogia l'a.d. Genish : Un confronto "molto positivo" da cui emerge una soluzione per la rete Tim. Amos Genish, a.d. del gruppo, ha incontrato il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a cui ha "presentato un'ipotesi di evoluzione volontaria del modello si separazione della rete, risultato dell'importante lavoro di collaborazione avviato con l'Agcom. Si tratta di una proposta che porterebbe alla creazione di un'entità legale separata controllata al ...

Macerata - Legale del nigeriano : In casa le impronte di Salvini e Meloni : Una provocazione choc che viene da Macerata. "Scrivete che hanno trovato le impronte di Salvini e di quella di Fratelli d' Italia... come si chiama? La Meloni, sì". Ad affidare questa frase ai cronisti del Tempo è Giancarlo Borgani, avvocato del nigeriano accusato di essere il complice di Innocent Oseghale. Una battuta, la definiscono i giornalisti del quotidiano romano. Ma che farà discutere.L'avvocato ...

Luca Traini nella security della Lega? Ora sì che ci sentiamo protetti : È evidente che non è Matteo Salvini in persona a dover conoscere uno ad uno tutti i simpatizzanti, gli iscritti e gli attivisti della Lega in giro per l’Italia. Certo alle sue propaggini locali, invece, un compito in più spetterebbe. E se non ci si accorge di un personaggio come Luca Traini – i cui gesti sanguinari stanno ricevendo in queste ore, secondo le parole dell’avvocato, un’assurda solidarietà per le strade di Macerata – significa che il ...

Volley - SuperLega 2018 – Oggi la 21^ giornata : Perugia - Civitanova e Modena si sfidano a distanza. Big senza problemi? : Non c’è tregua per la SuperLega che Oggi torna in campo per la 21^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile prosegue il proprio tour de force ed entra nel vivo del girone di ritorno. Le big affrontano squadre di seconda fascia e sembrano poter proseguire il loro passo spedito. La capolista Perugia ha l’impegno sulla carta più agevole. I Block Devils se la dovranno vedere contro la disastrata Vibo Valentia: Zaytsev, ...

Siviglia Leganes/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Siviglia Leganes Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del ritorno della semifinale di Coppa del Re per Montella(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 08:44:00 GMT)

Lega di serie A pronta al voto uno sgarbo al commissario Malagò. Diritti tv - adesso Sky tratterà con Mediapro : tratterà tenendo presenti i suoi quasi 5 milioni di abbonati e il fatto che in questi anni ha investito miliardi nello sport italiano. Sky in futuro ha già la Champions, la Europa League, gli Europei ...

Elezioni 2018 - il programma della Lega di Salvini : La Lega di Matteo Salvini si presenta alle Elezioni del 4 marzo con un programma frutto della lunga opposizione agli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni). Ha realizzato un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia al quale ha aderito anche Noi con l’Italia-Udc a formare l’assetto storico del centro-destra. Pur in presenza di convergenza programmatica, i partiti ...

Russiagate, i legali di Trump rifiutano l'interrogatorio con il procuratore Mueller Un no della Casa Bianca a "collaborare" potrebbe portare a un mandato di comparizione al presidente affinché sia sentitodavanti a un grand jury