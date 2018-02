Lega Calcio | Malagò | Assemblea il 14 febbraio | non mi oppongo

“La più odiata dagli italiani” di Davide BacchiLega : il calcio ed il vizio di truccare i risultati delle partite : Se solo potessi aggiungere gli effetti sonori a questa recensione, aggiungerei una bella risata iniziale: io che leggo un romanzo che parla di calcio è una barzelletta come poche. Ho letto tre libri di Davide Bacchilega su cinque, partendo da “I romagnoli ammazzano al mercoledì”; avendo adorato il primo, sono passata a “Più piccolo è […]

Diritti tv - ufficiale : MediaPro/ Serie A - cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio : Diritti tv, ufficiale: MediaPro si prende la Serie A. cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Assemblea Lega Calcio accetta offerta MediaPro per diritti tv : Milano, 5 feb. , askanews, L'Assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta dell'intermediario spagnolo MediaPro sui diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 2018-2021. E' ...

Diritti tv - ora è ufficiale : la Serie A va a MediaPro. Mossa della disperazione di Sky : diffida ufficiale alla Lega calcio : È la fine di un’era e l’inizio di una nuova: i Diritti tv della Serie A volano in Spagna. MediaPro, la società di marketing e comunicazione sportiva che già lavora nella Liga, si è aggiudicata l’asta per trasmettere le partite del campionato italiano dal 2018 al 2021: un miliardo e 50 milioni l’offerta vincente, di mille euro superiore alla base fissata dal bando. Soddisfatto l’advisor Infront, che ha portato a casa l’obiettivo. Contenti i ...

Serie A - i diritti tv a MediaPro Furia Sky : diffida alla Lega Calcio Una guerra da un miliardo di euro : Serie A: i diritti tv assegnati a MediaPro per oltre un miliardo di euro. Sky furiosa manda una lettera di diffida alla Lega Calcio Segui su affaritaliani.it

Calcio - Diritti tv : Lega A li assegna a MediaPro : L'offerta spagnola di mille euro sopra minimo di 1,05 mld, ha convinto i vertici della Lega all'assegnazione dei Diritti per il prossimo triennio

Calcio - Malagò a Lega Serie A : ora fase dialogo e condivisione : Milano, 5 feb. , askanews, 'Auspico che da oggi si apra una nuova fase all'insegna del dialogo e della condivisione finalizzata alla crescita e allo sviluppo delle straordinarie potenzialità della ...

Diritti tv - i tifosi della Sampdoria protestano in Lega Calcio : striscioni e volantini - tutti i dettagli : “Senza noi valete niente, il calcio e’ zero senza la sua gente”. In via Rosellini, sede della Lega di Serie A, sta andando in scena in queste ore una protesta da parte dei tifosi della Sampdoria, gli “Ultras Tito Cucchiaroni”, relativamente alla possibile assegnazione dei Diritti tv a Mediapro. Gli spagnoli potrebbero accaparrarsi i Diritti ed i tifosi però protestano contro lo spezzatino ed hanno diffuso in ...

Calciomercato Genoa - il punto di Perinetti : “presi giocatori chiesti da Ballardini. CalLegari e Criscito…” : Calciomercato Genoa – Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per fare un punto sul mercato di gennaio appena concluso. Ecco le sue dichiarazioni: “Come avete visto, forse in controtendenza rispetto alle edizioni passate, il Genoa è stato conservativo perchè crede nel valore della squadra. Cambiare per cambiare non ha senso e abbiamo portato a termine le trattive e siamo contenti. Il voto ...

Calcio - Fabbricini commissario Figc - Malagò in Lega : R oberto Fabbricini è stato nominato dalla Giunta del Coni commissario straordinario della Federazione italiana giuoco Calcio . Nel suo ruolo sarà affiancato da Angelo Clarizia e dall'ex difensore del ...

Fabbricini commissario Figc - la Lega Calcio a Malagò : ROMA - Sarà Roberto Fabbricini il commissario della Figc mentre Giovanni Malagò diventerà il nuovo commissario della Lega Calcio . Queste le scelte che emergeranno oggi dalla riunione dalle ore 15. ...

Calciomercato - il sito della Lega è “impazzito” : giallo Dabo-Fiorentina - Han va al Genoa? : La sessione invernale del Calciomercato si è conclusa ieri sera alle 23. L’ultimo giorno di trattative non ha regalato particolari sussulti, a tenere banco è stata la telenovela Legata al futuro di Matteo Politano. Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo ma per 10 minuti il trasferimento è saltato. Per la Serie A è stato una delle sessioni di mercato più tristi di tutti i tempi: solo 20 i milioni spesi contro i 470 della Premier ...