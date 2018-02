Le sorelle Parodi lasciano ' Domenica In' dopo il flop | arriva Antonella Clerici Elisa

sorelle Parodi - Domenica In : siamo ai titoli di coda. 'Esperienza finita - ecco chi le sostituisce'. Terremoto Rai : titoli di coda per Cristina Parodi e sua sorella Benedetta . La loro avventura alla guida di Domenica In non è mai stata all'insegna del gradimento di pubblico, con share e ascolti assai deludenti e ...

Domenica In - Mara Venier conduttrice?/ Al posto delle sorelle Parodi : sfuma l’ipotesi Antonella Clerici : Domenica In, Mara Venier conduttrice? L'ultima indiscrezione dopo il nome di Antonella Clerici al posto delle sorelle Parodi per tentare di risollevera gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:26:00 GMT)

Barbara D'Urso - il balletto erotico in tacchi a spillo : un messaggio alle sorelle Parodi? : Qualche ora fa, Barbara D'Urso ha postato su Instagram un video che la ritrae con tacco a spillo d'ordinanza in un balletto super-sexy, con tanto di gonnellina sollevata. Un balletto inscenato davanti ...

Domenica in caduta libera con le sorelle Parodi. E la D'Urso ne approfitta : ...ha confessato di fa- re sogni premonitori e vede- re persone defunte e si e persino sottoposta alla macchina della verita per dimostra- re di non mentire sulle sue 'frequentazioni' con l'altro mondo. ...