Le frittelle croccanti altoatesine

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Si tratta di una ricetta semplicissima e croccante, originaria del Trentino Alto Adige ma famosa in tutta Italia proprio per la sua enorme versatilità e per la sua facilità di realizzazione. Le formine di ferro usate per realizzarle sono principalmente di tre tipi: a forma di fiore, farfalla o stella. Questo attrezzo con formine intercambiabili è antichissimo ed è parte della memoria storica di molte famiglie italiane, da Nord a Sud. Lesono note con l’aggettivo “”, non solo per la loro provenienza ma, probabilmente, anche per la forma stellata che ricorda i cristalli di ghiaccio dell’Alto Adige. È possibile condire lecon svariatissimi ingredienti: nutella, marmellata, crema chantilly o ricotta, a seconda della disponibilità che si ha in quel momento e della regione in cui si stanno preparando. Si può anche non farcirle e servirle con solamente una ...