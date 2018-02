Lavoro | ministero | 180mila controlli in 2017 | tasso irregolarità 65%

La norma sui sacchetti bio è giusta. È il Ministero dell'Ambiente che non sa fare il suo Lavoro : Solo in Italia può accadere che un'eccellenza industriale e una donna di valore finiscano nell'occhio del ciclone per una legge scritta male. Novamont e la sua Ad Catia Bastioli raccontano il volto migliore del paese fatto d'innovazione industriale e di persone che sanno unire le competenze tecnico scientifiche a capacità manageriali. Altrove diventerebbero un esempio, in Italia vengono trascinati nel fango. Cosa è successo? ...