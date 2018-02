La vita di Jessica | fughe e amici sbagliati  «Non vengo al lavoro» | e la uccide|Foto

“Uccisa a coltellate”. Jessica - 20 anni - un’altra vita spezzata. Milano choc. È successo a casa del suo ‘amico’. “Ha atteso che la moglie uscisse…” : Giallo a Milano, dove il cadavere di un ragazza di 20 anni, Jessica Valentina Faoro, è stato trovato all’interno di un appartamento in Via Brioschi, la strada diventata tristemente famosa 2 anni fa quando un uomo, Giuseppe Pellicanò, fece saltare in aria il terzo piano di una palazzina facendo morire la moglie e due vicini di casa e ferendo gravemente le due figlie di 7 e 11 anni. A uccidere la ragazza le conseguenze di due coltellate. La ...