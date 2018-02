La nuova BMW X2 | giovane e compatta

BMW i8 Coupé - Debutta in Cile la nuova Safety car della Formula E : In occasione dell'Eprix di Santiago del Cile la BMW ha presentato e utilizzato in gara per la prima volta la i8 Coupè Qualcomm Safety Car. La vettura deriva dalla rinnovata i8 Coupè ed è pilotata sui circuiti dal portoghese Bruno Correira. Accanto alla nuova i8 Coupè la flotta dei veicoli forniti dalla BMW alla Formula E include anche le nuove i3s "medical car" e "race director car" e la X5 xDrive 40e come ...

BMW - Come va la nuova X2 xDrive20d M Sport X : Di Suv coupé, se il mondo dell'auto fosse spinto da istanze razionali, non ce ne sarebbero. Per fortuna, invece, nel rutilante panorama automobilistico mondiale c'è spazio per assecondare le immateriali esigenze dello spirito. Dunque via libera a concetti apparentemente inconciliabili, eppure in qualche modo attraenti. Come quelli che hanno ispirato la BMW X2, macchina che riproduce in scala i principi originari della capostipite BMW X6 ...

Bmw Serie 8 Coupé - la nuova granturismo è in rampa di lancio : ROMA - La M8 GTE che sta debuttando alla 24 Ore di Daytona avrà presto una sorella stradale. Una granturismo Coupé attesa sul mercato nel corso del 2018. E che ha appena completato una sessione di ...

BMW - Test in pista per la nuova Serie 8 : La BMW ha diffuso nuove informazioni e un teaser in merito alla Serie 8, confermandone il debutto nei prossimi mesi. I prototipi di pre-Serie della versione coupé sono stati collaudati sull'anello di alta velocità ad Aprilia (LT).BMW sceglie l'Italia per i collaudi. Questi Test hanno permesso di validare alcune soluzioni tecniche messe alla prova in condizioni limite, sia per le velocità raggiunte che per le varie superfici ad aderenza variabile ...

BMW presenta la nuova Serie 6 Gran Turismo : Roma, 18 dic. (askanews) Lusso, tecnologia, sportività e un nuovo concetto di design sono i plus che sfodera la nuova Serie 6 Gran Turismo di BMW, che riesce ad unire il comfort di viaggio di una ...

BMW - Test su strada per la nuova Serie 8 : La BMW Serie 8 Coupé è di nuovo protagonista delle nostre foto spia. La Gran Turismo sostituirà l'attuale Serie 6 e introdurrà nuovi stilemi, già in parte anticipati dalla omonima Concept. In questi nuovi scatti possiamo osservare la vettura in diversi allestimenti e con alcuni elementi ben visibili, in attesa del debutto fissato nel 2019.Liscia o M Sport. Nelle immagini possiamo osservare la Serie 8 in diverse ambientazioni e soprattutto in ...