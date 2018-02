La grande prova di Red Canzian a Sanremo 2018 in Ognuno ha il suo racconto | video dalla

Serie A - Lopez : «Cagliari - una grande prova» : Diego Lopez è al settimo cielo dopo la vittoria contro la Spal: 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci ...

Davis Cup 2018 - Simone Bolelli : “Una vittoria piena di significati”; Corrado Barazzutti : “grande prova - la chiamata dell’arbitro ci è costata il 2° set” : vittoria estremamente importante per l’Italia di Coppa Davis 2018 nella seconda giornata degli ottavi di finale a Morioka (Giappone) contro i padroni di casa. Il duo composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli si è aggiudicato la vittoria con il punteggio di 7-5 6-7(4) 7-6(3) 7-5, in tre ore e 37 minuti di gioco, superando i nipponici Ben Mclachan e Yasutaka Uchiyama. Un successo che proietta gli azzurri in vantaggio 2-1 contro il ...

Prova su Strada : Jeep Compass - compatta ma grande… auto : Avevo assistito al suo debutto al Salone dell’auto di Ginevra lo scorso Marzo 2017. All’epoca erano presenti i vertici FCA John Elkan e Sergio Marchionne. L’auto presentata all’interno di una sorta di manifestazione “oraria” prevedeva il debutto in società di diversi modelli del made in Italy. Per i numerosi impegni che ne calendarizzavano tutti gli appuntamednti del DS, del Presidente e di tutta la ...

'Vetri rotti' al Giglio - grande prova d'attrice per Ricci : Tratto da un testo di Arthur Miller, Vetri rotti mette in scena gli equilibri fragili di una famiglia di Brooklyn all'indomani della notizia - giunta dalla 'vecchia Europa' - della Notte dei Cristalli.

Parlamentarie concluse : una grande prova di democrazia : di MoVimento 5 Stelle Le Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle si sono concluse. C'è stata una grande partecipazione. Il voto si è svolto con regolarità e in sicurezza grazie alla verifica via sms di tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni. Ci sono stati dei picchi di traffico soprattutto nella fase iniziale della giornata di ieri quando si è registrata una vera e propria corsa virtuale ai seggi di tutta Italia. Questo ha causato dei ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Javier Fernández grande favorito nella prova maschile - punta al sesto titolo consecutivo : Fino al 2013, la Spagna non aveva mai conquistato una medaglia continentale nel Pattinaggio di figura. Quell’anno, il madrileno Javier Fernández conquistò il titolo europeo nella prova maschile, e da allora ha inscenato cinque vittorie consecutive, vincendo anche due medaglie d’oro e due medaglie di bronzo ai Mondiali. Il ventiseienne si presenterá dunque a Mosca per i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 da campione in ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : le favorite della prova femminile. Carolina Kostner sogna in grande - sfida alle russe : La gara dell’individuale femminile del Campionato Europeo 2018, in programma a Mosca dal 15 al 21 gennaio, è una delle più attese dell’intera rassegna. Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova e Maria Sotskova potrebbero difatti mettere il sigillo su una tripletta russa; Carolina Kostner, giunta alla sua quattordicesima partecipazione, è l’unica atleta a poter insidiare le beniamine del pubblico di casa. Evgenia Medvedeva, al rientro ...

Kim apre ai Giochi Olimpici di Pyeongchang dopo la grande prova di due pattinatori della Corea del Nord : I pattinatori si sono allenati durante l' estate a Montreal con Bruno Marcotte, la cui moglie, Meagan Duhamel, è stata due volte campione del mondo nel pattinaggio artistico di coppia. E la pressione ...

Lazio - Felipe Anderson : 'grande prova ma meriteremmo più punti in classifica' : Non vede l'ora di iniziare il nuovo anno, Felipe Anderson. Il numero 10 della Lazio, al termine dello 0-0 con l'Inter a San Siro, si è detto soddisfatto per la prestazione della squadra: 'Abbiamo ...

Canottaggio - Italia alla prova del nove. Nel 2018 dovrà confermarsi grande sulla strada verso le Olimpiadi : Se il 2017 del Canottaggio Italiano è finito addirittura sul podio personale delle imprese sportive dell’anno di Giovanni Malagò, presidente del CONI, vuol dire che di più era difficile attendersi. Anche il 10 nel nostro pagellone infatti testimonia la qualità della passata stagione dell’Italremo. Ora bisogna confermarsi, e l’obiettivo del 2018 sarà proprio questo, con un occhio sempre rivolto alla rassegna a cinque cerchi di ...

Roma prima grande città ad approvare il bilancio : di Virginia Raggi Noi il nostro compito l’abbiamo portato a termine. Roma ancora una volta arriva prima tra le grandi città italiane, approvando il bilancio di previsione 2018-2020 entro la fine dell’anno. Ora aspettiamo gli altri, i cosiddetti “capaci": quelli che ci hanno lasciato 13 miliardi di debiti e che non programmavano le spese. Intanto, con il voto notturno in Assemblea Capitolina, registriamo un altro traguardo memorabile nella ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : annullata la prova di salto causa vento - si utilizzeranno i risultati del PCR. Alessandro Pittin può fare la grande rimonta : La seconda prova di salto di Ramsau, dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica, è stata annullata a causa delle instabili condizioni del vento, che non avrebbero permesso un regolare svolgimento della gara. In virtù di questa decisione, verranno utilizzati i risultati del Provisional Competition Round, svoltosi venerdì. La gara di fondo sarà molto aperta, visti i distacchi estremamente contenuti. ...

Milan - Bonucci prova a mostrare tutto il suo orgoglio : “dobbiamo pensare in grande” - ma così davvero non va : Bonucci cerca di trovare un barlume d’orgoglio per il suo Milan in un’annata per adesso disastrosa. L’Europa League deve imperativamente essere un obiettivo per il club rossonero che adesso vede allontanarsi la zona Champions in campionato in maniera forse definitiva. “Credo che essendo uno degli obiettivi principali, abbiamo l’obbligo di pensare in grande perché può essere una scorciatoia per competere per la Champions ...

Volvo XC40 - ambizioni da grande : la prova su strada : BARCELLONA - Il primo contatto con una nuova auto è sempre interessante. A maggior ragione se si tratta di un'inedita, come la nuova Volvo XC40 . Le aspettative sul primo sport utility compatto del marchio erano comprensibilmente elevate, considerando che va a piazzarsi nel prestigioso (e proficuo) segmento occupato da Audi Q3, Bmw X1, Mercedes Gla e Range Rover Evoque.