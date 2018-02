La fidanzata | «Quando Dj Fabo mi disse | “MI stai liberando un’altra volta”»

vanityfair

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Il 9 febbraio Fabiano Antoniani, più conosciuto come Dj, compirebbe 41 anni. Pochi giorni dopo, il 14, è prevista la sentenza al processo contro Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, che si è auto-accusato di averlo aiutato a morire in Svizzera, il 27 febbraio 2017. Il pubblico ministero di Milano ha chiesto l’assoluzione o, in alternativa, l’invio degli atti alla Corte Costituzionale affinché valuti se l’aiuto al suicidio sia da considerare oppure no un reato. Il giorno dopo, il 15, esce il libro Prometto di perderti, scritto a quattro mani dalladi Fabiano, Valeria Imbrogno, e dalla giornalista e moglie di Cappato, Simona Voglino Levy. Il libro parla di lei, Valeria, e della storia con Fabiano. Si conoscevano fin dalle medie, erano stati amici al liceo. Si erano presi e lasciati più di una volta. «La nostra è stata una relazione con tante fasi differenti, ...