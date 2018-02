La campagna Resto al Sud conquista i giovani | 5 143 domande in compilazione

Padoan avvia la campagna di Siena. 'Mps storia di successo - presto lo Stato non servirà' : Prima giornata in veste insolita per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che ha dato il via da Serre di Rapolano, nel senese, alla sua campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo. Padoan è candidato nel collegio uninominale di Siena e ...

Pier Carlo Padoan avvia la campagna di Siena. "Mps storia di successo - presto lo Stato non servirà" : Prima giornata in veste insolita per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che ha dato il via da Serre di Rapolano, nel senese, alla sua campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo. Padoan è candidato nel collegio uninominale di Siena e provincia. Inizia una campagna elettorale molto complicata e difficile" afferma Padoan, convinto però che "i risultati saranno positivi".Tema centrale, inevitabilmente, è Monte dei ...

Al via la campagna "Resto al Sud". Fondi per 1 - 35 miliardi : (Teleborsa) - Prende il via oggi, 15 gennaio 2018 , la procedura " Io resto al Sud ", l'incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani under 36 residenti ...

