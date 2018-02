Kylie Jenner è la nuova regina delle mamme su Instagram e detronizza Beyoncé

Kylie Jenner : l'amica Hailey Baldwin le fa i complimenti per come ha gestito la gravidanza : " Credo che sia un modo molto maturo di gestire la situazione , avere 20 anni e mettere al mondo un figlio non è una cosa facile per nessuno. Ma lei sarà la migliore mamma di sempre ". " Ha sempre ...

Kylie Jenner : l’amica Hailey Baldwin le fa i complimenti per come ha gestito la gravidanza : Se sei un fan di Kylie Jenner, sicuramente saprai che non ha mai confermato i rumors sulla sua gravidanza fino a che non ha rivelato al mondo di avere già partorito. L’amica Hailey Baldwin si è congratulata con la star attraverso i microfoni di E!: “Sono super emozionata per lei – ha detto la modella – penso che sia meravigliosa per aver gestito la cosa come ha fatto“. “Credo che sia un modo molto ...

Kylie Jenner - la figlia si chiama Stormi (ed è già una star) : Il clan Kardashian/Jenner è sempre più grande. Dopo Chicago, Saint e North West (i tre figli di Kim Kardashian e Kanye West), dopo Dream Kardashian (figlia di Rob Kardashian and Blac Chyna), dopo Penelope Scotland, Reign, e Mason Disick (figli di Kourtney Kardashian e dell’ex Scott Disick), fa parte del club anche la primogenita di Kylie Jenner e Travis Scott. E la neo mamma, 20 anni e mogul dei social (su Instagram supera i 102 milioni ...

Kylie Jenner : perché Travis Scott le ha mandato esattamente 443 rose dopo la nascita della loro bambina : Quattrocentotrentatre, non una più non una meno. Sono le rose che Travis Scott ha regalato a Kylie Jenner per la nascita della loro bambina – hai letto il particolarissimo nome con cui l’hanno chiamata? – che la star ha rivelato la scorsa domenica con un post e un emozionante video. La piccola in realtà è venuta alla luce il primo febbraio e proprio dietro al momento della sua nascita si nasconde il significato del numero di ...

Kylie Jenner : avrebbe guadagnato un bel gruzzolo con il video tributo per la figlia : Molto probabilmente lo hai visto anche tu (altrimenti recupera qui) e magari ti sei anche commosso davanti al dolcissimo video con cui Kylie Jenner ha confermato di avere avuto una figlia con Travis Scott. La piccola è nata il primo febbraio e si chiama Stormi Webster: a lei è dedicato il video “To Our Daughter” pubblicato su YouTube, in cui Kylie mostra cos’è successo nei mesi di gravidanza in cui è stata lontana dai ...

La figlia di Kylie Jenner ha già un guardaroba da 70mila dollari : Arrendiamoci in partenza: la figlia di Kylie Jenner ha solo pochi giorni di vita, eppure si veste già meglio di noi. La più piccola delle sorelle Kardashian-Jenner ha annunciato la nascita della piccola, di cui ancora non si sa il nome, tramite Instagram, postando una dichiarazione in cui spiega ai fan il perché abbia voluto mantenere la gravidanza top secret e successivamente un video che ne racconta alcuni momenti. È proprio in questo video ...

Kylie Jenner : 5 momenti che forse ti sei perso nel video tributo per la figlia : Kylie Jenner ha annunciato il mondo la nascita della figlia avuta con Travis Scott e ha pubblicato un video in cui ripercorre i nove mesi di gravidanza, in cui si era tenuta lontano dall’occhio delle telecamere. [arc id=”5533d5fc-40ae-4d19-9a9d-57b139a6518f”] Ecco tutto quello che forse ti è sfuggito nel video tributo “To Our Daughters”! Il video si apre con Kris Jenner che dà alla luce Kylie: è il ...

Kylie Jenner CONFERMA : era incinta e la figlia è già nata : Dopo cinque mesi di ipotesi, foto rubate, rumors, finalmente è arrivata la CONFERMA di Kylie Jenner: sì, la star aspettava una figlia da Travis Scott. Usiamo il passato perché Kylie ha anche annunciato via Instagram che la piccola è nata il primo febbraio. A post shared by Kylie (@KylieJenner) on Feb 4, 2018 at 12:27pm PST “Mi dispiace avervi tenuto al buio – ha scritto – ma ho scelto di non portare avanti la ...

Kylie Jenner incinta : ecco l’indizio che svelerebbe quando annuncerà la gravidanza : Se mai avessi bisogno di un investigatore privato, ti consigliamo di rivolgerti ai fan di Kylie Jenner che si sono davvero superati per cercare l’attesissima conferma del fatto che la star aspetti un figlio da Travis Scott. Qualcuno ha avuto un’idea semplice ma geniale: andare sulla pagina Wikipedia di “Keeping Up With The Kardashians” per vedere se ci fosse qualche indizio. E infatti qualcosa c’è! L’ultima ...

Kylie Jenner dovrebbe partorire tra meno di un mese : Sarebbe questione di settimane e il mistero Kylie Jenner incinta o non incinta avrà finalmente una risposta. Secondo People, la star darà alla luce tra meno di un mese il bambino che aspetta da Travis Scott. La data prevista per il parto sarebbe quindi verso fine febbraio. [arc id=”5533d5fc-40ae-4d19-9a9d-57b139a6518f”] Kylie sarebbe “preoccupata per il dolore“, scrive il giornale, “e spera in un parto ...