Juventus | Allegri | ' Lo scudetto si deciderà il 20 maggio | la media si abbasserà Napoli

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Juventus - Allegri carica Bernardeschi : 'È la sua partita - fischi o non fischi' : VINOVO - Il 7-0 col Sassuolo è già ampiamente 'smaltito', archiviato, resettato. Allegri ha lavorato per riportare tutti con i piedi ben piantati per terra, in questi giorni, oltre che per individuare ...

Serie A Juventus - la conferenza di Allegri LIVE : Trovare un'altra vittoria in campionato per proseguire nell'appassionante duello scudetto contro il Napoli ed arrivare alla gara di andata di Champions League contro il Tottenham nelle migliori ...

Domani Fiorentina-Juventus : ecco come giocherà Allegri : 1 di 2 Successiva TORINO - Cresce la tentazione di sostituire l'infortunato Blaise Matuidi con Kwadwo Asamoah nella delicata trasferta di Domani a Firenze. Massimiliano Allegri sta ragionando su ...

Calciomercato Juventus - Allegri al Real Madrid? Ecco il possibile erede Video : La #Juventus ha deciso di non muoversi sul mercato nella sessione invernale, dal momento che la squadra sta giocando molto bene ed è in lotta su tre fronti. Marotta e Paratici, dunque, hanno rimandato tutto alla prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il primo acquisto del club bianconero a giugno potrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco di proprieta' del Liverpool. La Juventus, comunque, segue anche alcuni giocatori di ...

Juventus - MANDZUKIC PAZZO DI ALLEGRI/ "Che emozione la scenografia col Barcellona" : JUVENTUS, MANDZUKIC PAZZO di ALLEGRI: “Tra i migliori allenatori d'Europa, con lui possiamo vincere tutto”. L'attaccante croato parla anche del suo nuovo ruolo... Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:18:00 GMT)

Juventus - Mandzukic : “Allegri tra i top d’Europa” : Mario Mandzukic è l’embela di questa Juventus che vince tutto in Italia e raggiunge grandi traguardi anche in Europa. Il merito è anche e soprattutto dell’ariete croato, arrivato dal Bayern Monaco come una statica prima punta d’area e trasformatosi in un trequartista atipico, un giocatore a tutto campo che comunque non ha perso il vizio del gol, anche se obiettivamente le reti sono molte meno rispetto al passato. Il tutto ...

Juventus - parla Mandzukic : grandi elogi per Allegri. E sul ruolo… : Mario Mandzukic è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ toccando diversi temi, a cominciare dal ruolo in cui gioca ormai da un anno, ovvero largo a sinistra: “A me piace giocare largo, anche in questo modo comunque posso essere vicino alla porta. Il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva. Allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco”. L’attaccante croato spende poi parole ...

Serie A - Juventus. Mandzukic : 'Allegri tra i migliori d'Europa - vogliamo vincere tutto' : Tuttavia, il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva ma allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco" ha detto il calciatore, intervistato da Sky Sport. A ...

Juventus - il bollettino medico : le novità su Douglas Costa - si ferma un altro uomo che “inguaia” Allegri : “Mattinata di lavoro tattico quest’oggi a Vinovo, dove i ragazzi di mister Allegri sono scesi in campo per preparare al meglio la trasferta di campionato che li vedrà protagonisti venerdì sera alle 20.45 allo stadio “Artemio Franchi”, ospiti della Fiorentina. Douglas Costa è rientrato in gruppo, mentre Stefano Sturaro, che nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una distorsione al ginocchio e alla caviglia ...

Juventus - tegola per Allegri : Matuidi salta Tottenham e derby : TORINO - Anche gli esami clinici hanno confermato: Blaise Matuidi salterà Juve-Tottenham ma anche altre partite importanti e difficili come la trasferta di Firenze, il derby col Toro, la semifinale di ...

Juventus SENZA MATUIDI / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

