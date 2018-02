Jim Carrey sta invitando tutti a lasciare Facebook

wired

: L’attore Jim Carrey cancella la pagina Facebook e invita a fare altrettanto a causa della pubblicità russa scorrett… - rafbarberio : L’attore Jim Carrey cancella la pagina Facebook e invita a fare altrettanto a causa della pubblicità russa scorrett… - repubblica : Jim Carrey: 'Usciamo da Facebook, accetta finanziamenti dalla Russia' - Adnkronos : 'Sto vendendo il mio stock di azioni e cancellando il mio profilo...' -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) James Eugene Redmond, conosciuto con il nome di Jimha lanciato una battaglia contro, non limitandosi alla dialettica ma compiendo gesti concreti. Ha chiuso il proprio account, ha venduto la sua partecipazione azionaria ine sta usando Twitter per pubblicare immagini ironiche contro Mark Zuckerberg e per fare circolare l’hashtag #unfriendi suoi fan a migrare verso altre piattaforme social. I’m dumping my @stock and deleting my page because @profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendpic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim(@Jim) 6 febbraio 2018 L’attore non riesce a perdonaredi avere accettato i contenuti a pagamento ...