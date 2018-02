Jim Carrey si cancella da Facebook e fa partire una polemica contro il social - Best Movie

Jim Carrey contro Facebook : l’attore consiglia a tutti di cancellarsi dal social network : Metti, un giorno, che un attore statunitense di origine canadese arringhi le folle del web dal suo account di Twitter incoraggiando chiunque lo segua a cancellarsi da Facebook: tutto questo è successo davvero quando Jim Carrey, il 6 febbraio, ha twittato di aver chiuso il suo profilo sul social network di Mark Zuckerberg e di aver anche venduto le azioni della compagnia che possedeva. I’m dumping my @Facebook stock and deleting my page because ...

THE MASK - DA ZERO A MITO/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey (oggi - 9 febbraio 2018) : The MASK - Da ZERO a MITO, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Jim Carrey e Cameron Diaz, alla regia Chuck Russell. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:11:00 GMT)

SCEMO E + SCEMO 2/ Su Rai 2 il film con Jim Carrey e Jeff Daniels (oggi - 8 febbraio 2018) : SCEMO & + SCEMO 2, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Jim Carrey, Jeff Daniels e Lauren Holly, alla regia Peter Farrelly. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:09:00 GMT)

Jim Carrey sta invitando tutti a lasciare Facebook : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) James Eugene Redmond, conosciuto con il nome di Jim Carrey ha lanciato una battaglia contro Facebook, non limitandosi alla dialettica ma compiendo gesti concreti. Ha chiuso il proprio account, ha venduto la sua partecipazione azionaria in Facebook e sta usando Twitter per pubblicare immagini ironiche contro Mark Zuckerberg e per fare circolare l’hashtag #unfriendFacebook, invitando i suoi fan a migrare ...

Jim Carrey 'Usciamo da Facebook - accetta finanziamenti dalla Russia' - People - Spettacoli : Jim Carrey ha deciso di chiudere il suo account Facebook e ha invitato i suoi fan a fare lo stesso, accusando il social media di Palo Alto di aver accettato finanziamenti dalla Russia sotto forma di ...

Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate : Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate L’attore americano chiude la sua pagina, vende le proprie quote e invita gli azionisti a fare altrettanto perché Menlo Park avrebbe tratto profitti dalle interferenze russe nelle elezioni americane. Continua a leggere L'articolo Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate sembra essere il primo su NewsGo.

The Mask : cast - trama e curiosità sul film con Jim Carrey : Uno dei film che hanno consacrato definitivamente lo strabordante talento mimico di Jim Carrey nonché una pellicola di culto anni 90 e uno dei cinecomic più misconosciuti di sempre (principalmente perché non si sa che è un cinecomic): il blockbuster in programmazione venerdì 9 febbraio alle 21.25 su Italia Uno è senz’altro tutto questo (e forse anche qualcosina di più. Ma non troppo, per carità). The Mask, il trailer The Mask, la ...

Jim Carrey cancella profilo Facebook : social lavora per i russi : Mosca, 7 feb. , askanews, Jim Carrey, l'attore comico americano noto al mondo per le sue interpretazioni in film demenziali come 'Scemo & più scemo', ma anche drammatici come 'The Truman Show', ha cancellato il suo profilo Facebook perchè secondo lui, il social network di ...

SE MI LASCI TI CANCELLO/ Su Iris il film con Jim Carrey (oggi - 5 febbraio 2018) : Se mi LASCI ti CANCELLO, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Jim Carrey e Kate Winslet, alla regia Michael Gondry. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 09:13:00 GMT)

Jim Carrey assolto dall’accusa di istigazione al suicidio dell’ex fidanzata : è stato un ricatto : Jim Carrey assolto dall’accusa di istigazione al suicidio dell’ex fidanzata: è stato un ricatto I familiari di Cathriona Whitenon avrebbero falsificato le cartelle cliniche per “incastrare” l’attore Continua a leggere L'articolo Jim Carrey assolto dall’accusa di istigazione al suicidio dell’ex fidanzata: è stato un ricatto sembra essere il primo su NewsGo.

Jim Carrey non istigò l'ex fidanzata al suicidio : arrivata una assoluzione nel caso che vedeva coinvolto Jim Carrey, accusato di avere istigato al suicidio l'ex fidanzata Cathriona White, morta nel settembre del 2015. Il tribunale di Los Angeles ha ...

Jim Carrey scagionato dall’accusa di «aver provocato il suicidio» dell’ex fidanzata : Jim Carrey non avrebbe colpe. L’attore non avrebbe provocato, né istigato il suicidio della ex fidanzata Cathriona White. Non dovrà affrontare un processo. I suoi legali, infatti, hanno smontato le accuse nei suoi confronti, dopo che l’attore era stato denunciato dalla madre, Brigid Sweetman, e dall’ex marito, Mark Burton, della truccatrice irlandese, morta suicida a 30 anni nel 2015 per un’overdose di farmaci. I due ...

Buon compleanno Françoise Hardy - Jim Carrey - Enrico d’Armiento… : Buon compleanno Françoise Hardy, Jim Carrey, Enrico d’Armiento… …Antonio Lopez, Pietro Parolin, Walter Verini, Paul Young, Massimiliano Cappioli, Vittoria Belvedere, Luca Paolini, Christian Puggioni, Pablo... L'articolo Buon compleanno Françoise Hardy, Jim Carrey, Enrico d’Armiento… su Roma Daily News.

Cast e personaggi di I’m Dying up here – Chi è di scena di Jim Carrey al via su Sky Atlantic il 3 gennaio : Cast e personaggi di I'm Dying up here - Chi è di scena avranno il compito di portare su Sky Atlantic una comicità nuova e irriverente nata dall'esigenza di affrontare anni difficili. Una dark comedy questo hanno messo insieme i produttori della serie Showtime che, tra gli altri, portala firma di un comico d'eccezione, Jim Carrey. Il Comedy Store al centro della nuova comicità e attori pronti a spingersi sopra le righe per raccontare e ...