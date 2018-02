Jessica | uccisa a Milano | aveva solo 19 anni

Milano - il tranviere : “Jessica ha cercato di difendersi ma ho girato il coltello verso di lei e l’ho uccisa” | Corpo ustionato ed avvolto nel cellophane : Milano, il tranviere: “Jessica ha cercato di difendersi ma ho girato il coltello verso di lei e l’ho uccisa” | Corpo ustionato ed avvolto nel cellophane Jessica prima di essere uccisa hacercato di difendersi ma io “ho rigirato il coltello” che avevain mano contro di lei e “l’ho colpita allo stomaco”. E’ laspiegazione data al […] L'articolo Milano, il tranviere: “Jessica ha ...

“Ecco perché l’ho uccisa”. Jessica Faoro - Il racconto choc del tranviere omicida. E mentre i carabinieri lo portano in caserma i vicini tentano il linciaggio : Una vita spensierata, come quella di tante altre ragazze della sua età, spezzata all’improvviso a soli 19 anni. Il corpo esanime di Jessica Valentina Faoro è stato trovato ieri in un appartamento di Milano, al secondo piano di un grande palazzo di dipendenti Atm. Per l’omicidio della ragazza, uccisa a coltellate, è stato fermato il proprietario dell’abitazione, Alessandro Garlaschi, 39enne e conducente Atm. Il tranviere ...

Omicidio via Brioschi - Jessica forse uccisa per un rifiuto - : La 19enne ritrovata senza vita in un appartamento alla periferia di Milano si sarebbe negata al tranviere di 39 anni finito in manette

Jessica - uccisa a Milano. Il collega del tranviere a Chi l'ha Visto? : 'Si vantava e mostrava le sue foto' : 'Ho fatto un guaio grosso', avrebbe detto il tranviere arrestato per l'omicidio di Jessica Valentina Faoro passando in portineria. A ' Chi l'ha Visto?' vengono mostrate le immagini dell'uomo con le ...

Jessica uccisa a 19 anni per un rifiuto. Arrestato il tranviere 39enne che la ospitava : "Ha atteso che uscisse la moglie" : Giallo a Milano. Il cadavere di una ragazza di 19 anni, Jessica Valentina Faoro, è stato trovato nel proprio appartamento di via Brioschi. La giovane è stata uccisa a...

Uccisa a coltellate a 19 anni - ecco chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Jessica Faoro : Alessandro Garlaschi è stato fermato per l'omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne trovata morta la mattina del 7 febbraio 2018 in un appartamento di via Brioschi 93, alla periferia Sud di...

