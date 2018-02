James Taylor canta con Giorgia Ciclone Raffaele su Baglioni In testa Stato Sociale

Le Pagelle della terza serata del Festival di Sanremo : emozioni in musica con Gino Paoli e James Taylor : La terza serata del Festival di Sanremo continua con la musica , quella di qualità, al centro di tutto con un tocco di varietà che acquisisce un ritmo televisivo più spedito. ECCO LE NOSTRE Pagelle della serata Virginia Raffale: giunge a sopresa dal pubblico del Teatro Ariston e fa divertire questa volta senza travestimenti. Solare, intelligente e mai scontata: canta, balla e fa show come si faceva un tempo da mamma rai. Per la sua fluidità ...

Il ritorno di Giorgia a Sanremo 2018 - video del duetto con James Taylor in You’ve got a friend : Il ritorno di Giorgia a Sanremo 2018 per la 68a edizione del Festival targata Baglioni ha riservato al pubblico dell'Ariston e di Rai1 un'esibizione decisamente inedita rispetto a quelle dello scorso anno, quando la stessa Giorgia fu ospite dell'ultimo Festival di Carlo Conti. La sua storia musicale partita proprio nel 1993 su quel palco è in buona parte legata a Sanremo . E infatti appena un anno fa la cantante romana festeggiò all'Ariston ...

James Taylor a Sanremo 2018 canta in italiano ma ignora Baglioni : video ne La donna è mobile in versione acustica : Secondo super-ospite internazionale di quest'edizione dopo Sting, James Taylor a Sanremo 2018 ha scelto di rendere omaggio alla musica italiana con La donna è mobile e di intonare la sua hit Fire and Rain, oltre a cimentarsi in You've got a friend in duetto con Giorgia. Il cantautore e musicista vincitore di 6 Grammy Awards, membro della Rock and Roll Hall of Fame dal 2000 coi suoi oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è ...