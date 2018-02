Jaguar torna a produrre la D-Type dopo 62 anni

wired

: Incredibile Jaguar D-Type: la leggenda di Le Mans torna dopo 62 anni identica all'originale - repubblica : Incredibile Jaguar D-Type: la leggenda di Le Mans torna dopo 62 anni identica all'originale - marcociancio : Incredibile Jaguar D-Type: la leggenda di Le Mans torna dopo 62 anni identica all'originale - focus_motori : Jaguar D-Type, l'icona degli anni '50 torna a splendere - Sky Sport -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) A volteno.62ha deciso di rimettere in piedi la produzione della mitica D-, vincitrice per tre, nel 1956, 1957 e 1959 della 24 Ore di Le Mans. Solo la Ferrari 250 Testa Rossa riuscì a interrompere il suo dominio nel 1958. Scenario scelto per l’annuncio è quello del Salon Retromobile di Parigi che ha aperto ieri i battenti e dove la casa inglese ha anche reso noto i dettagli dell’impresa: saranno solo 25 le unità costruite, saranno rigorosamente “hand-made” e verranno assemblate presso lo stabilimentoLand Rover Classic Works nella contea di Warwickshire. Il numero 25 non è casuale. Nel 1955pianificò la costruzione di 100 esemplari di D-, di cui solo 75 vennero completati. Ora la casa del giaguaro ha deciso di portare a termine l’operazione realizzando le repliche (anche se definirle così non rende merito all’impresa) mancanti. ...