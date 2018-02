Jaguar D-Type | l' icona degli anni ' 50 torna a splendere

Jaguar D-Type - il Giaguaro da corsa torna in produzione dopo sessant’anni – FOTO e VIDEO : Sessantadue anni. Tanto è passato da quando l’ultimo esemplare di D-Type , la leggendaria auto da corsa del Giaguaro vincitrice tra il 1955 e il 1957 per tre volte della 24 Ore di Le Mans, venne costruito. Nel 1995, infatti, venne deciso di fabbricarne 100, di cui in realtà solo 75 furono completati. Ora Jaguar ha deciso di terminare l’opera, realizzando quegli ultimi 25 esemplari mancanti nello stabilimento del ...

Jaguar torna a produrre la D-Type dopo 62 anni : A volte tornano. dopo 62 anni Jaguar ha deciso di rimettere in piedi la produzione della mitica D-Type, vincitrice per tre anni, nel 1956, 1957 e 1959 della 24 Ore di Le Mans. Solo la Ferrari 250 Testa Rossa riuscì a interrompere il suo dominio nel 1958. Scenario scelto per l’annuncio è quello del Salon Retromobile di Parigi che ha aperto ieri i battenti e dove la casa inglese ha anche reso noto i dettagli dell’impresa: saranno solo 25 le ...