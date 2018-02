Jaguar D-Type | il Giaguaro da corsa torna in produzione dopo sessant’anni – FOTO e VIDEO

Jaguar torna a produrre la D-Type dopo 62 anni : A volte tornano. dopo 62 anni Jaguar ha deciso di rimettere in piedi la produzione della mitica D-Type, vincitrice per tre anni, nel 1956, 1957 e 1959 della 24 Ore di Le Mans. Solo la Ferrari 250 Testa Rossa riuscì a interrompere il suo dominio nel 1958. Scenario scelto per l’annuncio è quello del Salon Retromobile di Parigi che ha aperto ieri i battenti e dove la casa inglese ha anche reso noto i dettagli dell’impresa: saranno solo 25 le ...