Italo passa agli americani  del fondo Gip | società venduta  per 2 | 5 miliardi di euro

Treni Italo passano al fondo Usa Gip : 0.41 I Treni Italo passano al fondo americano Gip Global Infrastructure Partners che offrono quasi 2 miliardi di euro (1,98 più i debiti che ammontano a quasi 450mln). L'offerta del fondo Gip, il più grande al mondo che gestisce circa 40 miliardi di dollari per i propri investitori, è arrivata nel corso del Cda di ieri,convocato per valutare la proposta. Con questa operazione gli americani entrano nel mercato ferroviario europeo assicurandosi ...

