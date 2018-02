Italo al fondo Usa Gip Accettata l' offerta degli americani di 2 | 5 miliardi di euro

Italo va agli americani - accettata l’offerta del fondo Gip per due miliardi : La società dei treni ad alta velocità Italo-Ntv passa agli americani del fondo Global Infrastructure Partners per 1,980 miliardi di euro. Ieri in tarda serata il consiglio di amministrazione di Italo ha deciso dopo quasi sei ore di discussione di accettare l’offerta di acquisizione del 100% del gruppo, rinunciando dunque alla quotazione in Borsa de...

Italo - Calenda e Padoan soddisfatti per l'interesse del fondo USA : Su una possibile emigrazione di Italo negli Stati Uniti, il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan aveva dichiarato ieri che "non è un pezzo d'Italia che se ne va, ma un investimento estero ...

Il mega fondo Usa che vuole comprarsi Italo : È durato tutta la notte e si concluderà solo alle 17 di oggi il consiglio d'amministrazione fiume di Ntv, la società che gestisce i treni di Italo , che dovrà decidere se accettare o meno l'offerta da ...

Italo - cda rinvia valutazione su offerta fondo americano : Resta aperto fino a domani pomeriggio, 7 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione straordinario di Italo - NTV , riunitosi per valutare l'offerta ricevuta da Global Infrastructure Partners III ...

Italo - cda resta aperto. Domani valutazione su fondo Gip : Rinviata la decisione sull'offerta da 1,9 miliardi di dollari del fondo americano Global Infrastructure partners