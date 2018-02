Italia sempre più vecchia | nascite ai minimi storici nel 2017

Istat : Italiani sempre più vecchi : nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita : Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita Continua a leggere L'articolo Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita sembra essere il primo su NewsGo.

Italia sempre più vecchia : calo record delle nascite : L'Italia non è un Paese per giovani. Sembra banale utilizzare il titolo del film di Paolo Veronesi del 2017, ma è una verità assodata, confermato dall'ultimo rapporto

Cala il numero degli Italiani ma sale l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Italiani sempre più vecchi. Nel 2017 nascite al nuovo minimo storico : Teleborsa, - Italiani sempre più vecchi e nascite che toccano un nuovo minimo storico. E'questa la fotografia scattata dall' Istat nel suo report Indicatori demografici. Stime per l'anno 2017. Al 1° ...

Istat - Italia sempre più vecchia. Crollano le nascite - aumentano gli stranieri : Per la Bce gli stranieri non hanno finora impatto sulla forza lavoro. Speranza di vita: diminuisce il gap tra maschi e femmine. Età media a 45 anni

Istat : Italiani sempre più vecchi - nel 2017 calo record delle nascite - : Per l'Istituto di statistica, nel 2017 l'età media nel nostro Paese supera i 45 anni. Scende la popolazione residente all'1 gennaio 2018, negli ultimi 5 anni +12% di persone di altra nazionalità. ...

Cala il numero degli Italiani ma cresce l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Natalità - minimo storico : Italia è sempre più vecchia : "Al 1 gennaio 2018, il 22,6% della popolazione ha età compiuta superiore o uguale ai 65 anni, il 64,1% ha età compresa tra 15 e 64 anni mentre solo il 13,4% ha meno di 15 anni. Rispetto a 10 anni fa le distanze tra le classi di età più rappresentative si sono ulteriormente allungate. Le persone che prevalentemente sono da ritenersi in età di pensionamento hanno cumulato 2,4 punti percentuali in più rispetto al 2008 mentre, al contrario, ...

Italiani sempre più vecchi. Nel 2017 nascite al nuovo minimo storico : Italiani sempre più vecchi e nascite che toccano un nuovo minimo storico. E'questa la fotografia scattata dall' Istat nel suo report Indicatori demografici. Stime per l'anno 2017. Al 1° gennaio 2018 , ...

Italiani sempre più vecchi - in 2017 calo record nascite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Italiani sempre più vecchi - calo record delle nascite nel 2017 : nascite al minimo storico, età media sopra i 45 anni (solo il 13,4% meno di 15 anni), speranza di vita stabile: 80,6 anni uomini, 84,9 donne. Nel 2017 più stranieri, diminuiscono le emigrazioni, -2,6%

Istat : Italiani sempre più vecchi - nel 2017 calo record di nascite : italiani sempre più vecchi. E' quanto rileva l'Istat nel suo bilancio demografico 2017. La popolazione residente al 1 gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, segnando una diminuzione di centomila ...

Gli Italiani sono sempre più vecchi : nel 2017 calo record delle nascite : italiani sempre più vecchi. È quanto rileva l'Istat nel suo bilancio demografico 2017. La popolazione residente al 1 gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, segnando una diminuzione di centomila ...

Istat - Italia sempre più vecchia popolazione in calo e nascite al minimo storico : La popolazione residente in Italia al 1 gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, segnando una diminuzione dell'1,6 per mille rispetto all'anno precedente. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di ...