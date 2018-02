Italia | Di Biagio richiama Balotelli In nazionale un clamoroso ritorno | ecco il

Italia - Di Biagio si presenta bene : Balotelli pronto a tornare in Nazionale! Ecco il nuovo 11 con SuperMario : Inizia un nuovo corso per la Nazionale, nelle ultime ore è stato ufficializzato Di Biagio come ct che avrà il compito di guidare la squadra nelle prossime amichevoli contro Argentina ed Inghilterra. Dopo inizierà la caccia al big con Roberto Mancini ed Antonio Conte in pole per la panchina anche se non va esclusa una conferma dell’ex allenatore dell’Under 21, molto dipenderà dalle prossime partite. Nel frattempo si presenta bene, ...

Calcio - Alberico Evani CT ad interim dell’Italia U21. Sostituirà Gigi Di Biagio : Alberico Evani guiderà momentaneamente l’Italia U21. Sarà l’ex tecnico delle tre Nazionali giovanili (U18, U19, U20), nei quadri federali già dal 2010 e attuale assistente tecnico della maggiore, a sedere sulla panchina durante le amichevoli contro la Norvegia (22 marzo a Perugia) e contro la Serbia (27 marzo a Novi Sad). Una promozione temporanea per il coach che ha condotto l’Under 20 allo storico terzo posto ai Mondiali ...

Calcio - i possibili convocati di Di Biagio per le amichevoli dell’Italia con Argentina e Inghilterra. Sarà rivoluzione? : L’Italia tornerà in campo a fine marzo per disputare due amichevoli di lusso contro l’Argentina e l’Inghilterra. La nostra Nazionale, reduce dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali, ripartirà da due test probanti con l’obiettivo di rialzarsi prontamente. Gli azzurri saranno guidati da Gigi Di Biagio, CT ad interim dell’Italia in attesa del nome di peso che ci guiderà dall’estate. L’attuale ...

CT Italia : Di Biagio soluzione temporanea - ma anche no... : La gestione commissariale della FIGC [VIDEO] ha svelato il nome del successore di Giampiero Ventura sulla panchina della Nazionale e la scelta non ha sorpreso nessuno. Sara' Gigi Di Biagio, davvero nulla di clamoroso se consideriamo che il nome dell'ex centrocampista di Roma ed Inter ed attuale CT dell'Under 21 era stato proposto nel ruolo di guida 'pro tempore' per gli azzurri sin dall'esonero di Ventura, quando c'era ancora Tavecchio al timone ...

Allenatore Italia - Costacurta : "Nuovo Ct a giugno". E carica Di Biagio : II neo aiuto commissario della FIGC spiega: "Tanti si dimenticano che ci sono dei papabili che sono sotto contratto, quindi è anche difficile andarci a parlare"

Chi sarà il CT dell’Italia? Salgono le quote di Claudio Ranieri. Fabbricini : “Non ha nulla in meno di Mancini. Di Biagio? Disponibilità per le amichevoli” : L’Italia sta cercando il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Negli ultimi giorni Billy Costacurta ha iniziato a tessere i contatti con alcuni allenatori, incassando il no di Antonio Conte che ha 18 mesi di contratto con il Chelsea. Il nome più in auge è quello di Roberto Mancini ma nelle ultimissime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri come ha ribadito il Commissario della FIGC Roberto Fabbricini ...