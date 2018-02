Istat | italiani sempre più vecchi | nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli

Istat : italiani sempre più vecchi - nel 2017 calo record delle nascite - : Per l'Istituto di statistica, nel 2017 l'età media nel nostro Paese supera i 45 anni. Scende la popolazione residente all'1 gennaio 2018, negli ultimi 5 anni +12% di persone di altra nazionalità. ...

Istat : crollano i matrimoni tra i giovani italiani - -24% in cinque anni : Netto calo dei matrimoni tra i giovani italiani, negli ultimi cinque anni. Tra gli under 35 , gli sposati sono diminuiti da 2,6 milioni nel 2012 a 2 milioni nel 2017: un crollo del 24% , su una ...

Condizioni di vita - per Istat gli italiani erano più felici nel 2016. Ma sale la soddisfazione per situazione economica : La soddisfazione dei cittadini italiani per la vita “non mostra ulteriori segni di crescita” da fine 2016. Ma il giudizio sulla propria situazione economica continua a migliorare, come fa ininterrottamente dal 2013. Anche se scende dal 58,8% del 2016 al 57,3 per cento la quota di famiglie che valuta adeguate le proprie risorse economiche. Ai livelli più alti rimane comunque la valutazione sulle relazioni familiari, con 9 persone 10 ...

Istat : M5s - Renzi prende in giro italiani : ROMA, 5 GEN - "Renzi e i suoi accoliti del Pd hanno poco da esultare sui dati Istat. Il segretario del Pd si guarda bene dal dire che il governo che lui appoggia, nell'ultima legge di Bilancio, ha ...

Istat - in dieci anni gli italiani poveri sono raddoppiati. Nel 2006 erano 2 - 3 milioni - nel 2016 sono diventati 4 - 7 milioni : Gli italiani poveri sono raddoppiati in dieci anni. È quanto si evince dalle tabelle dell'Istat sugli indicatori di povertà assoluta che sono state analizzate dall'Adnkronos: se nel 2006 erano 2,3 milioni, nel 2016 sono diventati 4,7 milioni, con un incremento del 106,9 per cento.L'incremento maggiore di famiglie in povertà assoluta, in termini percentuali, spiega l'Adnkronos, si registra nelle Regioni del Centro (+133,8%); ...

Istat - l'identikit degli italiani : come vivono e cosa vogliono e temono : ... visitare musei, mostre, siti archeologici o monumenti, assistere a concerti di musica classica o di altro genere, a spettacoli teatrali, a proiezioni cinematografiche, a eventi sportivi o ...

Salute - Istat : il 66% degli italiani muore per malattie del sistema circolatorio e tumori : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che le malattie del sistema circolatorio e i tumori si confermano le due principali cause di morte in Italia: il 66% dei decessi è attribuibile a queste patologie. Le malattie del sistema circolatorio occupano il primo posto nella graduatoria delle cause di mortalità per le donne, con un quoziente di 396,6 per 100 mila abitanti, mentre sono al secondo posto nella ...

Ambiente - Istat : gli italiani preoccupati per inquinamento - clima e rifiuti : L’edizione 2017 dell’Annuario statistico italiano dell’Istat ha rilevato che i problemi ambientali che preoccupano di più gli italiani sono inquinamento, cambiamenti climatici, produzione e smaltimento dei rifiuti. In particolare, l’inquinamento dell’aria preoccupa il 51,9%, i cambiamenti climatici il 49,1% e la produzione e lo smaltimento dei rifiuti il 41,7%. Suscitano apprensione in una minor quota di popolazione ...

Farmaci - Istat : li assume il 41% degli italiani - più donne che uomini : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che il 41,4% della popolazione italiana ha fatto uso di Farmaci nei 2 giorni precedenti (la rilevazione ndr.), le donne più degli uomini hanno dichiarato di aver assunto medicinali nel periodo considerato (45,6% contro 37%). Le quote di consumatori aumentano all’avanzare dell’età: per entrambi i sessi si arriva alla metà della popolazione già dai 55 ...

Istat - calano i lettori : nel 2016 solo il 40 - 5% degli italiani ha letto almeno un libro. Ma cresce il mercato digitale : In Italia sempre meno persone leggono libri. solo 23 milioni di italiani hanno dichiarato di aver letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi, per motivi non strettamente scolastici o professionali. Si è passati cioè dal 42% della popolazione di lettori del 2015 al 40,5% del 2016. A rilevarlo è l’Istat, che in un report ha analizzato la diffusione e la lettura dei libri nel nostro Paese. Leggono più le donne degli uomini, e i giovani tra ...

FinTech - italiani al 16% sono conquIstati. Ecco dove ci porterà : Cresce il FinTech in Italia sia per gli utenti singoli che per le banche, ma non mancano i punti dove i cienti stessi chiedono di fare meglio.