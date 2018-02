Isola | Francesca Cipriani in lacrime | ' Da piccola sono stata vittima dei bulli | non mi è

Francesca Cipriani vittima di bullismo : la confessione all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: lo sfogo di Francesca Cipriani E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza ad aver fatto molto parlare è stata la esuberante showgirl Francesca Cipriani. Il motivo? La giovane naufraga del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, parlando con Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, ha confessato di aver avuto un’adolescenza difficile, dichiarando in ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani piange : a 12 anni vittima di bullismo : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani in lacrime: a 12 anni presa di mira dai bulli La Francesca Cipriani che i telespettatori conoscono è sicuramente un personaggio estroverso e sopra le righe. I suoi modi di fare e il suo comportamento sono stati anche spesso criticati da chi, guardandola da casa, non sempre ha condiviso alcune […] L'articolo Isola dei Famosi, Francesca Cipriani piange: a 12 anni vittima di bullismo proviene da Gossip e ...

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi vs Francesca Cipriani : Cecilia Capriotti smaschera il disc jokey : Tra i naufraghi serpeggiano malumori e la Capriotti rivela una frase di Nardi contro la bionda pupa.

Isola dei Famosi - Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani : "Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle" : All 'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi. La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler 'smascherare' ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani : Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle : All'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi.La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler "smascherare" il naufrago. Cecilia Capriotti reputa Filippo "una persona arrogante, maleducata, instabile e cattiva" e proprio per questo ha fatto una confidenza a Amaurys Pérez. La naufraga dell'Isola ha ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Francesca Cipriani dà il meglio di sé - la Nasti in Italia dice che… : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: dopo l'abbandono di Monte e l'eliminazione di Nadia, in Honduras si punta tutto su Francesca Cipriani, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Franco si scaglia contro Francesca ma Amaurys ammonisce l'amico : Isola dei Famosi 2018, Craig Warwick nel mirino delle accuse. Il sensitivo sta prendendo tutti in giro? Alessandro Cecchi Paone: "Ecco come fa a vedere gli angeli".(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Isola - Franco Terlizzi contro Francesca Cipriani dopo la nomination : ecco cosa ha detto della naufraga : Sembra non scorrere proprio buon sangue tra Franco Terlizzi e Francesca Cipriani. Il pugile si è rivolto in modo indelicato nei confronti della naufraga in merito al fatto che lei lo abbia...

Isola dei Famosi - Amaurys contestato : la pretesa di Francesca Cipriani : Francesca Cipriani delusa da Amaurys Perez all’Isola dei Famosi Non c’è pace per Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La bionda showgirl, dopo aver superato la scorsa nomination, ha dovuto fare i conti con l’ira di Amaurys Perez. L’ex pallanuotista infatti non avrebbe gradito lo sfogo dell’ex protagonista della Pupa e il secchione durante le scorse nomination. Lo scontro tra la Cipriani e Amaurys ha ...

Isola Francesca Cipriani mostra le sue curve in bikini : Splende il sole e regna la “pace” sull'”L’Isola dei Famosi”, dopo la terza diretta. I più sereni sono i naufraghi sull’Isola del Mejor e in particolare Francesca Cipriani, che per la prima volta si trova tra i “migliori”. La sua gioia è incontenibile come le sue forme, che la procace Cipriani mette in mostra esponendo un lato B davvero… esplosivo. Le curve delle altre naufraghe però non sono ...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Attacco di Franco a Francesca Cipriani : cosa nasconde Cecilia Capriotti nel sacco? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Attacco choc di Franco Terlizzi a Francesca Cipriani: l'ex pugile nomina l'ex pupa con un appellativo che fa infuriare Amaurys Perez.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei famosi 2018/ Attacco di Franco a Francesca Cipriani : il fidanzato di Rosa Perotta geloso di M.Ferri : Isola dei famosi 2018, Attacco choc di Franco Terlizzi a Francesca Cipriani: l'ex pugile nomina l'ex pupa con un appellativo che fa infuriare Amaurys Perez.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:50:00 GMT)

L’Isola dei Famosi : Franco Terlizzi offende Francesca Cipriani : Francesca Cipriani offesa all’Isola dei Famosi da Franco Terlizzi E’ appena finita una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E stavolta ad aver fatto molto discutere è stato indubbiamente Franco Terlizzi. Il motivo? Quest’ultimo, una volta finita la puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, è tornato nell’isola dei peor insieme ai suoi compagni. E in questa circostanza, parlando con Amaurys ...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Video - la rabbia di Francesca Cipriani contro Franco e Amaurys : Il meglio e il peggio della terza puntata de L'ISOLA dei FAMOSI 2018, con le pagelle, i Video, le nomination e l'eliminazione: ecco cosa è accaduto ieri sera.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:00:00 GMT)