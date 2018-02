Isola dei Famosi 2018 | Filippo Nardi vs Francesca Cipriani | Cecilia Capriotti smaschera

Isola dei Famosi : Cecilia Capriotti e Alessia Mancini ai ferri corti : Cecilia Capriotti litiga con Alessia Mancini all’Isola dei Famosi Ancora scontri all’Isola dei Famosi. Questa volta al centro di una discussione sono finite Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Il clima sull’Isola del Peor si è infuocato a causa di una bottiglietta di acqua ossigenata. Come riportato sul sito Isola.mediaset.it, Alessia Mancini si è svegliata molto presto per tenere vivo il fuoco e non perdere il privilegio di ...

Isola dei Famosi - il passato difficile di Amaurys : "Dopo la morte di mio padre - hanno operato mio figlio" : I naufraghi dell' Isola dei Famosi stanno ormai prendendo confidenza gli uni con gli altri e ogni occasione è buona per raccontarsi nel profondo. Questa volta è toccata a Amaurys Pérez . Il campione ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani : "Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle" : All 'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi. La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler 'smascherare' ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani : Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle : All'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi.La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler "smascherare" il naufrago. Cecilia Capriotti reputa Filippo "una persona arrogante, maleducata, instabile e cattiva" e proprio per questo ha fatto una confidenza a Amaurys Pérez. La naufraga dell'Isola ha ...

L'Isola dei Famosi : Eva svela come Monte ha preso e nascosto la droga : L'Isola Dei Famosi continua a creare polemiche riguardanti il caso droga scatenato da l'ex pornostar Eva Henger. La donna ha rivolto delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista Francesco Monte e nel bel mezzo della bufera il bel Monte ha deciso di abbandonare il programma esattamente una settimana dopo l'uscita di Eva Henger, per potersi "difendere per vie legali". Ci aspettiamo tutti, dunque, una vera e propria battaglia legale tra i ...

EVA HENGER - DROGA A Isola dei FAMOSI 2018/ Video - nuovi indizi a Striscia la Notizia : interviene la produzione? : Francesco Monte è tornato in Italia per difendersi dagli attacchi di Eva Hanger ma un fuori onda a Striscia la Notizia potrebbe mettere nei guai entrambi. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:44:00 GMT)

“La situazione è grave…”. La rivelazione di Francesco Monte a Mattino 5. Il caso droga all’Isola dei Famosi non si ferma e davanti a Federica Panicucci vengono dette proprio queste parole : “È finita malissimo” : La questione delle canne all’Isola dei Famosi continua a tenere banco. In molti pensavano che le acque si sarebbero chetate e che l’impiccio avrebbe visto la fine, lieta si sperava. Ma invece pare proprio che il velo d’amarezza che si è abbattuto sul reality non abbia fine. Tra Francesco Monte ed Eva Henger è ancora guerra. Entrambi sono ormai ex concorrenti, ma le loro voci continuiamo a sentirle forti e chiare. In ogni ...

Isola dei Famosi - parla l'ex di Paola di Benedetto : "Perché mi hai fatto questo?" : Ora che Francesco Monte non è più un concorrente dell' Isola dei Famosi , il suo rapporto con Paola Di Benedetto ha subito un brusco arresto. Per froza di cose, i due - se vorranno - dovranno ...

Monte non sarà alla prossima puntata de L'Isola dei Famosi : il messaggio social Video : #Francesco Monte è rientrato in Italia dopo aver abbandonato L'Isola dei Famosi [Video]: l'ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato con tutti i suoi fan attraverso i suoi profili social. Il ragazzo ha deciso di tutelare la sua immagine difendendo se stesso e l'educazione che la sua famiglia gli ha impartito: dopo le prime dichiarazioni volte a chiarire la sua posizione, Francesco ha spiegato ai telespettatori che non sara' presente alla ...

Isola dei Famosi 2018 : l'ex tronista infuriato con i talk show? Video : l'ex tronista di Uomini e Donne #Francesco Monte ha deciso di abbandonare [Video] l'edizione 2018 dell'#Isola dei Famosi in quanto è al centro di uno scandalo legato alla droga che lo ha visto protagonista durante le ultime settimane sull'Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex fidanzato della showgirl argentina Cecilia Rodriguez, appena atterrato in Italia ha voluto subito mettere in chiaro alcuni aspetti inerenti alle pesanti ...

Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà il vincitore della precedente edizione : Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Nemmeno un anno fa, ha trionfato nell'edizione precedente, e adesso potrebbe essere già volato in Honduras per ricoprire un ruolo per noi tutti ancora ignoto: avrebbe ricevuto una chiamata negli ultimi giorni... una chiamata decisamente inaspettata! Avrebbe infatti ricevuto una proposta da parte della produzione di entrare a far parte del cast dell'Isola 2018. Ma in quali vesti? Raz ha già avuto il suo ...

Francesco Monte : come sta dopo il ritiro dall'Isola dei famosi? : Francesco Monte è ufficialmente tornato in Italia dopo il recente sbarco in Honduras per via della sua partecipazione al reality show di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi: L'Isola dei famosi 2018. Questa tredicesima edizione ha riservato già tantissimi colpi di scena e, dunque, potremmo dire che se l'inizio è cominciato col botto è impossibile e imprevedibile immaginare come terminerà questa esperienza per ciascuno dei concorrenti ...

Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi : Lele Mora parla di Festival di Sanremo, Isola dei famosi, Domenica In e Simona Ventura in un’intervista a ECG, il format radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus. Ecco cosa ha detto l’agente dei vip. Lele Mora: “Sanremo 2018? C’è poca musica” “Non l’ho guardato, non vedo il Festival. […] L'articolo Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger racconta tutto sul “caso marjiuana” : “Monte l’ha chiesta al guidatore del pullman” : “Siamo scesi dall’aereo e Francesco Monte ha chiesto subito al guidatore del pullman dove poteva comprare la marijuana”. Parole di Eva Henger. La ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata intercettata da Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, nella hall dell’albergo dove si trovava. Laudadio ha fatto credere alla Henger che la telecamera fosse spenta e così lei si è lasciata andare a un lungo racconto ...