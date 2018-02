Isola dei Famosi 2018 Anticipazioni | Francesca Cipriani dà il meglio di sé | la Nasti in

L’Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte rifiuta l’ospitata in studio : L’Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte dice ‘no’ all’invito della Produzione Nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte non ci sarà. Ad annunciare che l’ospitata è ‘saltata’ è lo stesso Monte. L’ex concorrente del reality show, che ha deciso di auto-eliminarsi dal gioco dopo che è esploso il caso ‘droga-gate’, lo ha fatto sapere tramite il proprio profilo ...

Francesco Monte ospite all’Isola dei Famosi 2018? La riposta sui social ma Striscia la Notizia sembra incastrarlo : Francesco Monte ospite all'Isola dei Famosi 2018? Per qualche ora i fan hanno sperato che l'invito di Alessia Marcuzzi e della produzione del programma non cadesse nel vuoto ma alla fine è quello che succederà. Il reality di Canale 5 torna in onda la prossima settimana al martedì ma lo farà senza Francesco Monte. L'ex tronista pugliese ha rinunciato al gioco partendo in fretta e in furia a poche ore dalla diretta con la motivazione di volersi ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte lo annuncia così - senza mezzi termini. Succederà nella prossima puntata del reality ma l’ex naufrago ha deciso di rivelarlo in anticipo. E ha spiazzato tutti : Isola dei Famosi, il droga-gate continua. nella scorsa diretta, quella di lunedì 5 febbraio 2018, ci sono stati due eventi chiave: l’abbandono di Francesco Monte e il ritorno in Italia di Eva Henger. Il primo, a inizio puntata, ha fatto sapere che, appena uscito dal reality, si sarebbe dedicato a risolvere questa situazione delicatissima al suo rientro in Italia ma nelle sedi opportune. Francesco aveva sottolineato, inoltre, che non ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Cecilia Rodriguez prende le distanze da Francesco Monte : “Che mi frega?” - ma Belen… : ISOLA dei FAMOSI 2018, Cecilia Rodriguez prende le distanze dall'ex Francesco Monte dopo lo scandalo droga, è polemica! La sorella Belen spiazza tutti.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:52:00 GMT)

L'Isola dei Famosi - l'ex di Paola Di Benedetto a 'Pomeriggio 5' : 'Diceva di amarmi...' : A 'Pomeriggio 5' Barbara D'Urso ha intervistato Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto , che aveva raccontato in una lettera di essere stato preso in giro dalla naufraga de 'L'Isola dei ...

L'Isola dei Famosi 11 : ultimi eventi della lite mediatica tra Eva Henger e Monte Video : L'#Isola dei Famosi 11 si è trasformata in un caso mediatico senza fine, dopo i fatti avvenuti nella seconda puntata, in cui #Eva Henger ha accusato #Francesco Monte di aver fumato marijuana, e di avergliela anche offerta, il giovane amatissimo da molti fan, che lo seguono, ha lasciato il programma. Ma ben altri fatti gravi si stanno verificando, e dei fan che vivono troppo sul serio la propria passione per un personaggio televisivo, sono giunti ...

Droga all'Isola dei famosi 13 : chi c'era con Monte? Le parole della Henger Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de l'isola dei famosi 2018, [Video]in onda dalla prossima settimana il martedì sera. Il reality condotto da #Alessia Marcuzzi continua ad essere molto to sulla rete ammiraglia, grazie sopratutto alla scelta dei concorrenti. Dopo quanto accaduto con Francesco Monte, la redazione non ha potuto fare a meno di prendere provvedimenti. Le accuse di Eva Henger, infatti, hanno portato molto ...

Francesco Monte/ Dopo l'Isola dei Famosi 2018 : Eva Henger cerca visibilità? Il dibattito a Pomeriggio 5 : Francesco Monte pronto a difendersi in tribunale dalle accuse di Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018. Mercedesz Henger torna ad accusarlo: "Tutti pazzi e solo lui giusto?"(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:22:00 GMT)

“Questo video lo incastra - Alessia ha mentito”. Francesco Monte sorpreso in flagrante. “Lo ha mandato in onda Striscia la Notizia e si vede tutto”. Droga all’Isola dei Famosi : il sospetto che sta prendendo piede : La bufera esplosa all’Isola dei Famosi contro Francesco Monte, colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, quando i concorrenti erano ancora nella casa, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L’ex tronista ha infatti deciso di lasciare il programma spontaneamente, così da potersi difendere anche in sede giudiziaria contro le accuse sollevate dall’ex pornostar. La produzione ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte declina l'invito della produzione : "Non vengo in studio" : Dopo la denuncia choc di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte in diretta all' Isola dei Famosi , il naufrago ha deciso di abbandonare il programma. E proprio martedì prossimo sarebbe dovuto ...

Isola dei Famosi : spunta una lettera segreta! Magnolia scrive al marito di Eva Henger! : La produzione de L’Isola Dei Famosi, Magnolia, ha fatto avere a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger una lettera segreta nella quale chiede alla naufraga di ridimensionare la faccenda della droga. Ecco le parole sconvolgenti! E’ passata più di una settimana da quando Eva Henger durante la seconda puntata de L’Isola Dei Famosi ha svelato in diretta che Francesco Monte aveva fatto uso di sostanza stupefacenti. Alessia ...

Isola dei Famosi 2018/ Franco si scaglia contro Francesca ma Amaurys ammonisce l'amico : Isola dei Famosi 2018, Craig Warwick nel mirino delle accuse. Il sensitivo sta prendendo tutti in giro? Alessandro Cecchi Paone: "Ecco come fa a vedere gli angeli".(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Isola dei Famosi : il mimo Simone Barbato ha una cotta per Elena Morali : Isola dei Famosi, il mimo Simone Barbato cotto di Elena Morali: ecco cosa è successo Una nuova e strana coppia si è formata all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Simone Barbato ed Elena Morali, entrati nel programma insieme ormai quasi due settimane fa (anche se in modi diversi). L’amicizia e la simpatia dimostrata da Elena […] L'articolo Isola dei Famosi: il mimo Simone Barbato ha una cotta per Elena Morali proviene da ...

Isola dei famosi - Striscia la notizia sputtana Alessia Marcuzzi : spunta il video che può incastrare Monte : La polemica scoppiata all'Isola dei famosi contro Francesco Monte , colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L'...