Isola | Alessia Marcuzzi sbotta | «Non mi dovete insegnare come si conduce un programma»

Isola dei Famosi : Cecilia Capriotti e Alessia Mancini ai ferri corti : Cecilia Capriotti litiga con Alessia Mancini all’Isola dei Famosi Ancora scontri all’Isola dei Famosi. Questa volta al centro di una discussione sono finite Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Il clima sull’Isola del Peor si è infuocato a causa di una bottiglietta di acqua ossigenata. Come riportato sul sito Isola.mediaset.it, Alessia Mancini si è svegliata molto presto per tenere vivo il fuoco e non perdere il privilegio di ...

Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi : Lele Mora parla di Festival di Sanremo, Isola dei famosi, Domenica In e Simona Ventura in un’intervista a ECG, il format radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus. Ecco cosa ha detto l’agente dei vip. Lele Mora: “Sanremo 2018? C’è poca musica” “Non l’ho guardato, non vedo il Festival. […] L'articolo Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi ...

Alessia Marcuzzi sul caso droga dell'Isola Dei Famosi : le parole contro i fans : Da due settimane non si parla d'altro che dello scandalo marijuana sull'Isola Dei Famosi. Eva Henger, ex naufraga, ha accusato Francesco Monte di aver fumato per quattro giorni consecutivi spinelli fatti di droga. Il ragazzo non ha né smentito né confermato, ma ha deciso solamente di tacere e abbandonare il gioco per tutelare la sua persona in Italia. Al momento la famiglia di Eva riceve numerosi messaggi al giorno di minacce di morte, ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte dà forfait ad Alessia Marcuzzi : ecco perche` non andra` in studio : FUNWEEK - Con un lungo messaggio postato sul suo account Instagram ufficiale, Francesco Monte ha voluto spiegare il motivo che lo ha portato a dire no ad Alessia Marcuzzi. L'ex tronista ha difatti ...

Alessia Marcuzzi sbotta : “Non mi dite come condurre L’Isola!” : L’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi perde le staffe Il confronto tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger avvenuto in diretta all’Isola è ancora uno degli argomenti più trattati di questa settimana. Oltre alle pesanti accuse rivolte dall’ex pornostar nei confronti di Francesco Monte (alimentate poi con i diversi servizi realizzati da Striscia la Notizia), ciò che ha rubato l’attenzione dei telespettatori è stata anche la ...

Isola - Francesco Monte declina l'invito di Alessia Marcuzzi : il perché in un post : Francesco Monte è ormai tornato in Italia. Dopo aver spiegato sui social e durante la prima serata de L'Isola dei Famos i i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il reality per potersi tutelare ...

Isola - Francesco Monte declina l'invito di Alessia Marcuzzi : il perché in un post : Francesco Monte è ormai tornato in Italia. Dopo aver spiegato sui social e durante la prima serata de L'Isola dei Famos i i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il reality per potersi tutelare ...

“Questo video lo incastra - Alessia ha mentito”. Francesco Monte sorpreso in flagrante. “Lo ha mandato in onda Striscia la Notizia e si vede tutto”. Droga all’Isola dei Famosi : il sospetto che sta prendendo piede : La bufera esplosa all’Isola dei Famosi contro Francesco Monte, colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, quando i concorrenti erano ancora nella casa, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L’ex tronista ha infatti deciso di lasciare il programma spontaneamente, così da potersi difendere anche in sede giudiziaria contro le accuse sollevate dall’ex pornostar. La produzione ...

Isola dei famosi - Striscia la notizia sputtana Alessia Marcuzzi : spunta il video che può incastrare Monte : La polemica scoppiata all'Isola dei famosi contro Francesco Monte , colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L'...

“Buffoni”. Isola dei Famosi : dopo l’ultima puntata - il pubblico perde le staffe. Tutti contro Alessia Marcuzzi : la sua versione della storia “droga” non convince e ora spuntano delle verità che la conduttrice dovrà giustificare : Qualcosa non torna all’Isola dei Famosi. Come Tutti ormai sanno, Francesco Monte, a seguito delle accuse di Eva Henger che ha detto che l’ex di Chechu ha portato droga in Honduras, lui, stanco di avere il dito puntato contro, ha deciso di abbandonare l’Isola di sua spontanea volontà. Durante la terza puntata, però, Monte non c’era. In compenso, durante la diretta, è stato mandato in onda il videomessaggio che ha registrato quando era ancora in ...

Isola - Alfonso Signorini e lo sgarbo ad Alessia Marcuzzi : 'È andato alla concorrenza' : Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini ai ferri corti? Il direttore di Chi ieri è stato ospite di Fabio Fazio, su Rai1, proprio mentre andava in onda l'Isola dei Famosi su Canale 5. Si può festeggiare ...

Alessia Mancini - Cecilia Capriotti e Simone Barbato in nomination. L'Isola cambia giorno : I nominati della settimana alL'Isola dei Famosi sono tre: Alessia Mancini , Cecilia Capriotti e Simone Barbato. LEGGI ANCHE ---> Eva Henger: "Francesco Monte e la droga? Ho...

Fabio Fazio - Che fuori tempo che fa cala all'11 - 9% di share : sbanca Alessia Marcuzzi con l'Isola dei famosi : La dura legge di Alessia Marcuzzi si impone su Fabio Fazio e Che fuori tempo che fa . Dopo l'ottimo risultato della domenica sera, il bis del lunedì deve accontentarsi dell'11,9% in termini di share, ...

“Francesco Monte e la droga all’Isola - la verità” : Eva Henger è inarrestabile. Attesissima in studio - la ex naufraga rincara la dose. “Ma ti prendi la responsabilità di quello che dici” - la blocca più volte Alessia Marcuzzi : “Ho avuto una settimana difficile. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno preoccupati”. Così ...