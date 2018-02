Isola 2018 | la Henger svela i particolari di come Monte comprava la marijuana

EVA HENGER - DROGA A Isola DEI FAMOSI 2018/ Video - nuovi indizi a Striscia la Notizia : interviene la produzione? : Francesco Monte è tornato in Italia per difendersi dagli attacchi di Eva Hanger ma un fuori onda a Striscia la Notizia potrebbe mettere nei guai entrambi. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:44:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : l'ex tronista infuriato con i talk show? Video : l'ex tronista di Uomini e Donne #Francesco Monte ha deciso di abbandonare [Video] l'edizione 2018 dell'#Isola dei Famosi in quanto è al centro di uno scandalo legato alla droga che lo ha visto protagonista durante le ultime settimane sull'Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex fidanzato della showgirl argentina Cecilia Rodriguez, appena atterrato in Italia ha voluto subito mettere in chiaro alcuni aspetti inerenti alle pesanti ...

Isola 2018 - Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte e spiazza tutti : A Cecilia Rodriguez non interesserebbe minimamente quello che fa Francesco Monte: questo è emerso durante una serata in cui è stata protagonista l'ex gieffina, che ha dato una risposta su Monte che ha lasciato piuttosto perplessi tutti. Sappiamo ormai ciò che è successo all'Isola dei Famosi 2018, e giustamente è stato chiesto alla Rodriguez - in quanto vecchia fiamma di Francesco - di dire la sua; la showgirl, però, piuttosto infastidita, ha ...

Francesco Monte dopo L'Isola 2018 : "Accuse infondate - non voglio essere massacrato" : Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua spontanea decisione di abbandonare L'Isola dei Famosi 2018, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram: ha deciso di rispondere a tutti coloro che volevano conoscere in maniera approfondita la sua versione dei fatti, che non pare assolutamente combaciare con quanto detto ieri da Eva Henger durante la terza diretta delL'Isola. Non ha voluto aspettare la prossima puntata, Francesco ...

Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà il vincitore della precedente edizione : Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Nemmeno un anno fa, ha trionfato nell'edizione precedente, e adesso potrebbe essere già volato in Honduras per ricoprire un ruolo per noi tutti ancora ignoto: avrebbe ricevuto una chiamata negli ultimi giorni... una chiamata decisamente inaspettata! Avrebbe infatti ricevuto una proposta da parte della produzione di entrare a far parte del cast dell'Isola 2018. Ma in quali vesti? Raz ha già avuto il suo ...

Francesco Monte ha lasciato l'Isola 2018 : ecco cos'è successo e cosa vedremo stasera : Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018. Dopo avervi parlato per più di una settimana della possibile eliminazione dell'ex tronista adesso arriva quella che sembra essere proprio la verità sulla partecipazione al reality: sarebbe giunta a termine prima del previsto. Francesco Monte avrebbe già lasciato l'Honduras, prendendo il primo aereo disponibile forse - ma non è detto - per l'eventuale decisione della produzione di squalificarlo ...

Isola 2018 anticipazioni : "Aspettate i prossimi giorni - non domani sera" : Cos'altro ci dirà Eva Henger? Stando a quanto dichiarato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, l'ex concorrente non avrebbe vuotato del tutto il sacco e avrebbe ancora altro da dire: oltre a Francesco Monte altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero violato delle regole (ammesso che ciò che Eva ha dichiarato sull'ex corteggiatore di Uomini e Donne corrisponda al vero). Una bomba potrebbe dunque scoppiare molto presto e non ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger racconta tutto sul “caso marjiuana” : “Monte l’ha chiesta al guidatore del pullman” : “Siamo scesi dall’aereo e Francesco Monte ha chiesto subito al guidatore del pullman dove poteva comprare la marijuana”. Parole di Eva Henger. La ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata intercettata da Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, nella hall dell’albergo dove si trovava. Laudadio ha fatto credere alla Henger che la telecamera fosse spenta e così lei si è lasciata andare a un lungo racconto ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Amaurys Perez e lo scontro con la Cipriani : "Esigo delle scuse!" : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: dopo l'abbandono di Monte e l'eliminazione di Nadia, in Honduras si punta tutto su Francesca Cipriani, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:15:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : il fuori onda di Eva Henger a Striscia la Notizia - inchioda Monte : Isola dei Famosi 2018: il “Droga Gate” continua e stavolta ci troviamo di fronte alle dichiarazioni di Eva Henger -fuori onda- riprese da Striscia la Notizia che inchioderebbero Monte. Eva Henger inchioda Monte nel fuori onda di Striscia Il tg satirico di Antonio Ricci ne sa una più del diavolo. Attraverso un filmato “estorto” all’ignara protagonista abbiamo scoperto dettagli ancor più inquietanti sul caso mediatico che tiene ...