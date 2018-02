Inter | buone notizie Icardi recupera

Buone notizie sul roaming Internazionale TIM - Vodafone - Wind e Tre da gennaio 2018 : A partire dal 1° gennaio 2018 dobbiamo registrare importanti novità sul fronte del roaming internazionale TIM, Vodafone, Wind e Tre. In questi giorni abbiamo parlato degli operatori solo in termini di fatturazione a 28 giorni, con il ritorno entro aprile dei rinnovi su base mensile e con tutti i chiarimenti del caso sul fronte dei rimborsi, ma con l'arrivo del nuovo anno va preso in esame un nuovo paradigma che tornerà utile a coloro che sono ...