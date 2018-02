Infortunio Ljajic | brutte notizie in casa Torino | il bollettino medico anche su Niang ed

Infortunio Ljajic - tegola Torino : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Ljajic, il comunicato del Torino -Allenamento tecnico-tattico pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC in vista del match di Tim Cup in calendario mercoledì a Roma contro la formazione giallorossa. Lavoro differenziato per Bonifazi, mentre Barreca ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo. Solo cure per Ljajic: gli esami cui è stato sottoposto l’attaccante granata hanno evidenziato una distrazione al muscolo bicipite ...

Mihajlovic si ‘arrende’ al Napoli : “impossibile contenerli” - poi una battuta sull’Infortunio di Ljajic : Il Torino si è arreso allo strapotere del Napoli. Il tecnico dei granata, Sinisa Mihajlovic, intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha commentato così la sconfitta rimediata dalla sua squadra: “Quando il Napoli gioca così è difficile contenerlo, sono più forti di noi e non c’è nulla da dire. Hanno fatto subito gol e per loro la partita è stata in discesa, eravamo 3-0 dopo mezz’ora. Voglio però sottolineare la voglia di ...