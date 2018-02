Infortunio Kalinic | problema per l’attaccante del Milan | Gattuso preoccupato

Altre notizie : Infortunio Kalinic ...

– Si avvicina la giornata del campionato di Serie A, fiducia ritrovata in casache adesso si prepara per il big match contro la Lazio. Nel frattempo non arrivano buone notizie per il tecnico Gennaroinfatti per l’attaccante. Il calciatore non ha preso parte alla rifinitura per un fastidio muscolare, la situazione deve essere valutata ma difficilmente prenderà parte alla gara contro ...