In Siria i Jet governativi bombardano la periferia est di Damasco

Blastingnews

: Abbattuto un jet russo in #Siria, i ribelli uccidono il pilota ? - RaiNews : Abbattuto un jet russo in #Siria, i ribelli uccidono il pilota ? - notizieoggi_com : Siria, Ong: “Jet di Damasco bombardano Ghuta, oltre 80 morti“- - CantoneClaudia : Siria, Ong: 'Jet di Damasco bombardano Ghuta, oltre 80 morti' -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) In questo periodo non sembra arrestarsi affatto la scia di sangue e violenza che sta sconvolgendo e distruggendo lada diversi anni. Secondo l’osservatorio nazionale per i diritti umani, una zona periferica della capitalesituata ad est è stata violentemente colpita dai jet, causando diverse vittime. Inoltre, i territori al confine tra Idlib e Afrin sono decisamente devastati da numerosi scontri che vanno avanti da circa 7 anni. Contemporaneamente, l’agenzia governativa Sana ha ammesso che sono morti almeno 5 civili a causa dei violenti attacchi da parte di un gruppo armato minoritario chiamato Ghuta. Successivamente, numerose ONG hanno chiaramente ammesso che migliaia di bambini versano in condizioni molto difficili a causa dell’aumento degli scontri militari nei pressi di Idlib. Bombardamenti contro i civili in diversi campi profughi Secondo le fonti più ...