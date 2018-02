In rosso i titoli esposti sugli USA

Impiantistica Tutti i titoli del comparto - -2% - in rosso : Listini europei ancora in rosso nella giornata di ieri dopo il tonfo di lunedì di Wall Street, dovuto ai timori degli investitori per l'inasprimento della politica monetaria da parte delle banche centrali. In questo contesto il Ftse Mib, pur riducendo le perdite rispetto alla mattinata, chiude in ribasso del 2,1%, migliore fra i listini europei. ...