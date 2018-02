IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 9 febbraio 2018

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : Marcela tenta di uccidere Aquilino : Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Aquilino contro Beatriz e Matias, arriva Marcela con un fucile Dalle puntate spagnole de Il Segreto sappiamo che Marcela punta una pistola contro Aquilino. Il nuovo arrivato porta a Puente Viejo vari colpi di scena. Il nuovo socio di Hernando giunge nel piccolo paesino spagnolo con uno scopo ben preciso. L’uomo […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Marcela tenta di uccidere Aquilino ...

Gonzalo e Maria muoiono al SEGRETO? Anticipazioni spagnole sulla tragedia di Cuba : Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Si ritorna a parlare di loro, dopo aver visto in una breve parentesi Maria Castañeda, ritornata a Puente Viejo per regolare i conti col suo padre biologico Severiano e offrire di nuovo serenità ai suoi genitori; dopodiché, in fretta e furia, senza correre il rischio di dare troppo nell'occhio (e sapete bene che Francisca ha occhi e orecchie ovunque!), si è ricongiunta a Gonzalo, a sua figlia Esperanza ...

IL SEGRETO / Donna Francisca rischia davvero l'arresto? (Anticipazioni 8 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 8 febbraio: Donna Francisca non è preoccupata della denuncia anonima e ne spiega le motivazioni al fidato Raimundo. Il suo piano prosegue...(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:00:00 GMT)

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 8 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 8 febbraio 2018: Raimundo è in ansia per Francisca e teme che possa presto arrivare la Guardia Civile per arrestarla, ma lei non sembra essere per niente turbata e, anzi, rivela a Mauricio che non le succederà nulla perché è stata lei stessa a effettuare la denuncia anonima. Camila sta per dire a Hernando della piccola Belen, ma poi preferisce non dargli ulteriori preoccupazioni, visti i problemi ...

Il SEGRETO anticipazioni 7 febbraio 2018 : appuntamento serale : A sconvolgere i piani della Montenegro, arriverà una denuncia anonima riguardante il fatto che nasconde Cristobal.

Anticipazioni Il SEGRETO : CAMILA propone a HERNANDO di trasferirsi in CECOSLOVACCHIA ma… : Nelle recenti puntate italiane della telenovela Il Segreto, i telespettatori hanno avuto modo di familiarizzare con il volto di Aquilino Benegas (Raul Tortosa): dopo aver stretto un accordo commerciale con HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) per cercare di rilanciare l’immagine dei Manantiales, l’ultimo arrivato darà inizio ad un doppio gioco per impadronirsi del negozio di saponi e profumi; se ci avete letto in precedenza, sapete ...

Il SEGRETO anticipazioni 7 febbraio 2018 : Aquilino Benegas a Los Manantiales : L'impresario informa Hernando della necessità di attuare una nuova strategia di vendita dei prodotti.

IL SEGRETO/ Severo tende una trappola a Donna Francisca? (Anticipazioni pomeridiane 7 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 7 febbraio: Severo è furioso con Donna Francisca e pretende la restituzione delle sue terre. Pensa quindi di tenderle una trappola...(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni - Mariana non è morta? Puntata 1750 Video : Mariana non è morta? Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo riaprono il caso e, data la fantasia dell'autrice Aurora Guerra, niente accade mai per caso. Nella Puntata 1750 infatti, Nicolas ricevera' una notizia che lo fara' alquanto preoccupare, oltre ad essere costretto a riaprire una ferita ancora dolorante. Sembra infatti che l'omicida della Castaneda nasconda qualcosa e che, probabilmente, sappia più di quanto gia' confessato tempo ...

Il SEGRETO mercoledì 7 febbraio : anticipazioni prima serata : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: anticipazioni puntata serale di oggi 7 febbraio Mauricio si dispera, perche' ...

Mr Robot 3/ Al via la serie con Rami Malek. Anticipazioni del 7 febbraio : il SEGRETO di Angela : Mr Robot 3, Anticipazioni del 7 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Premium Stories. Darlene cerca di carpire informazioni ad Elliot, che sceglie invece di rimediare agli errori. (Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:20:00 GMT)

Il SEGRETO - anticipazioni puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali de Il Segreto. In questo articolo ci riferiamo alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 12 febbraio 2018 a venerdì 16 febbraio 2018. Belen sarà rintracciata da Nicolas, che la porterà da Camila. Quale reazione avrà Hernando quando troverà la piccola alla tenuta? anticipazioni il Segreto: Belen arriva a Puente Viejo Siamo al corrente della grande ansia provocata da Lucia a Camila, che non ha ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 12-16 febbraio 2018 : Cristobal latitante! Severo aggredisce Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 febbraio a venerdì 16 febbraio 2018: Severo aggredisce la Montenegro! Cristobal scappa! L’arrivo di Belen! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal evade dalla prigionia di Francisca! Severo aggredisce la nobildonna! Emilia scopre che Matias e Beatriz sono amanti! Fe, esasperata da Nazaria, si prepara ad affrontarla! Hernando accoglie Belen freddamente! Disperazione, scoperte ...