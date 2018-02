Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio | Su di noi una pressione politica

huffingtonpost

: Parla il procuratore di Macerata: 'Pressione esasperata' - MPenikas : Parla il procuratore di Macerata: 'Pressione esasperata' - Togand : RT @HuffPostItalia: Parla il procuratore di Macerata: 'Pressione esasperata' -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Alle sue spalle, sul muro, c'è la foto diFalcone. Sulla scrivania una montagna di carte.è seduto nel suo ufficio al quarto piano della procura di, lavora ai due casi che hanno sconvolto la città marchigiana e che sono entrati di prepotenza nel dibattito politico pre elettorale: prima la morte di Pamela trovata fatta a pezzi in un trolley, poi gli spari di Luca Traini contro gli immigrati come se fosse un tiro al bersaglio. "Ci auguriamo che si abbassi questafortissima che sta diventando un po' esasperata". E poi ancora: "È chiaro che sentiamo addosso questache è esasperata", dice ilil cui telefono non fa altro che squillare. Solo ieri è venuto a trovarlo il ministro della Giustizia Andrea Orlando per lanciare da qui un messaggio: "Lasciate tranquilla la procura di ...