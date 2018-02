Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio | ' Su di noi una pressione politica esasperata'

Il procuratore di Macerata : "Non rischio di scarcerazione" per Oseghale - l'uomo accusato di aver fatto a pezzi Pamela : "Nessun rischio di scarcerazione". Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, subito dopo aver incontrato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, smentisce l'ipotesi che Innocent Oseghale, l'uomo accusato di aver fatto a pezzi Pamela Mastropietro, possa uscire dal carcere dopo che il gip ha disposto la misura cautelare per vilipendio e occultamento di cadavere e non omicidio.Poco prima il Guardasigilli ha sottolineato che "la magistratura ...