Il presidente nigeriano | Troppi di noi in cella | difficile farsi accettare

(Di giovedì 8 febbraio 2018) In Nigeria sono perfettamente consapevoli che in Europa gli immigrati nigeriani abbiano una reputazione negativa. Non per razzismo, ma per un dato di fatto: molti immigrati nigeriani finiscono in prigione. A spiegarlo, in una intervista al britannico Telegraph, è stato nientemeno che ildella Repubblica Federale di Nigeria, l'ex generale Muhammadu Buhari. «Alcuni nigeriani dicono che la vita nella loro patria sia troppo, ma è anche vero che hanno resodagli europei e dagli americani, a causa del numero di nigeriani detenuti in carcere in tutto il mondo accusati di traffico di droga o di traffico di esseri umani» spiega il capo di stato. Che prosegue: «Non penso che i nigeriani abbiano qualcuno da incolpare: possono rimanere a casa loro, dove possono rendersi utili per ricostruire il paese». Un ...