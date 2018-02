Il Parlamento Europeo ha deciso | l’ora legale resta | e chiede di “valutare un’eventuale

Abolizione dell’ora legale - il Parlamento Europeo dice di no : “Richiesta rigettata” : Abolizione dell’ora legale, il Parlamento europeo dice di no: “Richiesta rigettata” Rigettata la richiesta di Abolizione dell’ora legale da Strasburgo, presentata da alcuni deputati del Nord e Est Europa, perché “turbare due volte all’anno l’orologio interno degli individui porta danni alla salute”. La polemica del leghista Ciocca in aula: “Discussione inutile, pensino ai 5 milioni […] L'articolo ...

EMA - Parlamento Europeo in missione ad Amsterdam il prossimo 22 febbraio : Teleborsa, - La conferenza dei presidenti dell'EuroParlamento ha dato il via libera alla missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della ...

EMA - Parlamento Europeo in missione ad Amsterdam il prossimo 22 febbraio : La conferenza dei presidenti dell'EuroParlamento ha dato il via libera alla missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della sede dell' EMA , ...

Agenzia del farmaco - via libera del Parlamento Europeo alla missione ad Amsterdam. Milano spera : Gli inviati di Strasburgo verificheranno le condizioni del trasloco della sede dell'Ema da Londra. Milano spera di poter rientrare in gioco in caso di conferma dei ritardi nella consegna. La missione si svolgerà il 22 febbraio prossimo

Il Parlamento Europeo vota per l'abolizione dell'ora legale - : In Plenaria una risoluzione sostenuta da diversi deputati del Nord, Centro ed Est Europa. I firmatari: "Turbare due volte l'anno l'orologio degli individui riporta danni alla salute". Ma gli studi ...

Il Parlamento Europeo ha respinto la proposta di assegnare parte dei seggi del Regno Unito a liste presentate dai partiti europei : Il Parlamento Europeo ha respinto la proposta di alcuni parlamentari di assegnare i seggi dei parlamentari uscenti del Regno Unito a liste “transnazionali”, cioè presentate dai partiti europei e votabili in tutta l’Unione alle prossime elezioni. La proposta era stata The post Il Parlamento Europeo ha respinto la proposta di assegnare parte dei seggi del Regno Unito a liste presentate dai partiti europei appeared first on Il ...

Clima : ok del Parlamento Europeo alle nuove norme sul mercato delle emissioni : L’EuroParlamento di Strasburgo ha dato oggi il via libera a una nuova legislazione che ha l’obiettivo di mettere l’Ue in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati al vertice Cop 21 di Parigi. Il testo sulla riforma del mercato Ue delle quote di emissione per gli impianti industriali (Ets), approvato con 535 si’, 104 no e 39 astensioni, riduce ulteriormente il numero di quote di emissioni ...

Stage al Parlamento Europeo per i laureati siciliani e sardi : Verrà data priorità ai laureati in Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza e Scienze della comunicazione. Le domande dovranno essere presentate, entro Sabato 31 marzo 2018, accedendo al sito www.

Sede Ema ad Amsterdam - membri del Parlamento Europeo in missione per verifiche : Il caso Amsterdam – con il governo olandese che a luglio prometteva e dava garanzie non mantenute all’Europa sulla continuità dell’operatività dell’agenzia del farmaco – non si ferma ai ricorsi dell’Italia. La Commissione Envi (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento europeo effettuerà una missione di ricognizione (Fact finding mission) ad Amsterdam, per verificare le condizioni della ...

La voce della Politica Presidente CIA a simposio Parlamento Europeo : Tutti - ha detto - dobbiamo essere impegnati nel delicato compito di salvaguardare l'ambiente, garantire la sostenibilità aziendale e fare nostri tutti i vantaggi che la scienza e la ricerca ci ...

Caterina Chinnici/ La storia del padre Rocco arriva al Parlamento Europeo : Caterina Chinnici è la figlia di Rocco, il protagonista della film tv trasmesso da Rai 1. Continuò la lotta contro la mafia del padre diventando Magistrato nel 1979.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:25:00 GMT)

Il Parlamento Europeo ricorda Giulio Regeni : Il Parlamento europeo ha svolto, sin dall'inizio, un'azione di pressione politica e mediatica sull'Egitto che ha influito in modo importante sulla vicenda, e questa azione va portata avanti. Regeni ...

Ambiente - Kyoto Club : “Un passo avanti la richiesta di innalzamento del target rinnovabili votata dal Parlamento Europeo” : Ieri, mercoledì 17 gennaio, la plenaria di Strasburgo si è espressa sulle nuove direttive sulle energie rinnovabili chiedendo target più alti di quelli previsti dalla Commissione per le rinnovabili al 2030: il 35% contro il 27%. In Italia, nel frattempo, si attende ancora il decreto sulle energie rinnovabili che sarebbe dovuto uscire entro il dicembre del 2016. “Il governo italiano latita – sono le parole di Francesco Ferrante, Vicepresidente di ...

Rossi (Toscana) : bene Parlamento Europeo su energia geotermic : Firenze, 17 gen. (askanews) 'Oggi il Parlamento europeo ha approvato un emendamento sull'energia geotermica che reputo positivo e per la cui approvazione io stesso sono intervenuto, sollecitando ...