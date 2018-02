Il Leeds guarda in Italia | super offerta al Carpi per Mbakogu

calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Nelle ultime ore del calciomercato invernali ilaveva messo nel mirino l’attaccante del, la trattativa poi non è andata in porto. La trattativa sembra invece in via di definizione per la prossima stagione, secondo quanto riporta gazzamercato.it si tratta di un affare impostato per l’estate per 5 milioni di euro, compreso di bonus. Gli ultimi problemi da risolvere sono di tipo burocratico ma le parti hanno il tempo per ovviare alle ultime incertezze e concretizzare il trasferimento.si appresta a vivere gli ultimi mesi in, poi il trasferimento al. L'articolo Ilinalpersembra essere il primo su CalcioWeb.