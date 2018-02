Il gelato Kinder Bueno è realtà

wired

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Non soltanto l’edizione giapponese del Kit Kat che celebra l’imminente fioritura dei ciliegi. Sul fronte delle nuove uscite internazionali, questo 2018 sembra essersi aperto davvero alla grande per il popolo dei fan sfegati di snack e affini. E a confermarlo arriva il portale di Langnese, la branca tedesca di Walls, in Italia Algida, su cui sono spuntate le prime immagini del mitologicoIce Cream. Proprio così. La celebre barretta di wafer, cioccolato e crema alla nocciola di casasarà presto trasformata in unda 206 kcal a porzione. Una sorta di cornetto ripieno “di squisitoalla nocciola – come si legge dalla descrizione ufficiale -, con un cuore di crema al cioccolato e una copertura di crema alle nocciole Ferrero”. I primi esemplari del cono in questione hanno già iniziato a circolare, scatenando ovviamente la curiosità dei ...