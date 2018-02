Il cervello può autoripararsi

beppegrillo

: TOGLIETEMI OH OH CAVALLO DAL CERVELLO CHE DEVO ANDA' A DORMIRE, NON SI PUO' AVERE UN RITORNELLO COSI' NEL CERVELLO… - DoraEbasta : TOGLIETEMI OH OH CAVALLO DAL CERVELLO CHE DEVO ANDA' A DORMIRE, NON SI PUO' AVERE UN RITORNELLO COSI' NEL CERVELLO… - Luciosalis : Solo chi ha un cervello e una cultura può capire. Gli USA, nazione COMPLETAMENTE abitata da immigrati di tutti i co… - billielizzyjoe : Sting può essere mio nonno, ma rimane figo anche a 60 e passa anni. Mia madre lo ha visto ed è saltata in piedi url… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) di Jocelyn Bloch – Sono un neurochirurgo e so come la vita può cambiare da un secondo all’altro dopo un ictus grave o un incidente stradale. E ciò che è davvero frustrante per noi neurochirurghi è rendersi conto che, a differenza di altri organi del corpo, ilha una capacità molto limitata di ripararsi da solo. Il sogno dei neurochirurghi è quindi di riparare il. Si chiama neuro-riparazione. Io penso che ora ci stiamo avvicinando a questo sogno. La mia scoperta comincia 15 anni fa. Allora ero uno specializzando capo e lavoravo giorno e notte al pronto soccorso. Spesso dovevo prendermi cura di pazienti con traumi cranici. Dovete immaginarvi che quando un paziente arriva con un grave trauma cranico il suosi sta gonfiando e sta aumentando la sua pressione. Per salvargli la vita bisogna diminuire questa pressione. E per farlo a volte bisogna rimuovere ...