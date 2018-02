Il Carnevale più antico d' Italia si festeggia a Foiano

Cronache dal Carnevale più antico del mondo : Il Carnevale di Fano è considerato il più antico Carnevale d'Europa. Come racconta il sindaco, Massimo Seri, la città conserva un documento originale che testimonia la celebrazione del "Gioco del ...

10 feste di Carnevale piccole - vere e più originali d’Italia : Succede una volta l’anno ed è l’appuntamento in cui si libera la fantasia, si abbandonano le inibizioni, ci si sente liberi di esprimersi. Il carnevale, erede dei riti dionisiaci e dei saturnali, era l’ultimo grande banchetto prima della Quaresima (infatti il nome deriva da carmen levare, cioè eliminare la carne). Ma oltre che festeggiare e rifocillarsi, carnevale è cambiare pelle, ballare per le strade, indossare abiti diversi, coprirsi gli ...

Carnevale 2018 - buon Giovedì Grasso : ecco i PROVERBI e le FRASI più simpatiche e divertenti per gli auguri : Inizia il Carnevale 2018: il termine deriverebbe dall’espressione “Carnem levare” con cui, nel Medioevo, si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, cioè dal giorno successivo alla fine del Carnevale, sino al Giovedì Santo, prima della Pasqua. I festeggiamenti principali avvengono il Giovedì Grasso e il Martedì Grasso, ossia l’ultimo Giovedì e l’ultimo martedì ...

Carnevale : ecco i proverbi più noti e divertenti : Il Carnevale è una festività all’insegna dell’allegria, della baldoria, dei travestimenti e sono davvero numerosi i proverbi nati attorno ad esso, partendo dal più celebre: “A Carnevale, ogni scherzo vale” spesso completato dicendo: “ma che sia uno scherzo che sa di sale”. “A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa”; “A Carnevale tutto è lecito”; “Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte”; Carnevale al sole, ...

Carnevale : le maschere più rappresentative in Italia : Ogni anno il Carnevale porta con sé un interrogativo: Quale maschera indossare? Se per molti la festa si trasforma in corsa alla disperata ricerca del costume più trendy da indossare per lasciar tutti a bocca aperta, il significato delle maschere storiche del Carnevale Italiano è molto più profondo. E’ con la Commedia dell’Arte che le maschere si tipicizzano, assumendo caratteristiche fisse e tutto quello che poteva contribuire a completare la ...

Carnevale di Putignano : il più lungo d’Italia e antico d’Europa : Giunto alla sua 624esima edizione, il Carnevale di Putignano è un Carnevale secolare. L’appuntamento è per i giorni 4 e 11, mentre la chiusura è martedi’ 13 febbraio alle 19:00 . Ma quali sono le origini storiche di questo famoso Carnevale? Secondo molti, sarebbero un mix di sacro e profano ed è doveroso andare di parecchio indietro nei secoli per comprenderle. Nel 1394 la costa pugliese era in preda alle scorrerie saracene, con continui ...

Carnevale di Sciacca - il più antico della Sicilia : Il Carnevale di Sciacca, in provincia di Agrigento, è senza ombra di dubbio uno dei più famosi e divertenti d’Italia, oltre ad essere il più antico della Sicilia. La prima attestazione storica risale all’opera “Biblioteca delle tradizioni popolari Siciliane” dello scrittore e antropologo Giuseppe Pitrè. In realtà, le origini del Carnevale si radicano all’epoca romana, quando, per i festeggiamenti dei Saturnali, si bruciava, a fine festa, il re ...

Carnevale di Putignano - il più antico d'Italia : il programma 2018 - : Entra nel vivo la 624esima edizione della manifestazione Carnevalesca più antica d'Italia e più lunga d'Europa. Nella cittadina pugliese si festeggia da Santo Stefano fino al martedì grasso. Il tema ...

Ad Acireale il più bel Carnevale di Sicilia : Ha preso il via nel fine settimana ad Acireale il programma di quello che viene definito il più bel Carnevale di Sicilia

Carnevale di Venezia : origini storiche e maschere più rappresentative : Romantico, elegante e atemporale, il Carnevale di Venezia è tra i più amati d’Italia. Ma quali sono le sue origini? La sua storia comincia molto indietro nel tempo. La parola Carnevale, difatti, venne usata per la prima volta nel 1094 in un documento editto da Doge Vitale Falier, in cui si parlava di divertimenti pubblici. Durante la Repubblica Serenissima il Carnevale rappresentava un momento di sfogo per le classi più povere che potevano, in ...

Struffoli napoletani : uno dei dolci più amati del Carnevale : Un must culinario del periodo Carnevalesco è dato dagli Struffoli napoletani, guarniti con cannulilli o diavulilli colorati. Si tratta di numerose palline di pasta morbida e croccante, fatta con farina, uova, zucchero, burro ed aromi, fritte in olio bollente o strutto, avvolte da miele una volta raffreddate e assemblate a piramide o a ciambella. Per preparare gli Struffoli occorrono: 500 gr di farina tipo 00, 4 uova intere, 2 cucchiai di ...

Costumi di Carnevale originali : le maschere e i vestiti per adulti più divertenti e bizzarri : Anche in questo caso, potete spaziare il più possibile e lasciarvi ispirare dalla vostra inventiva: dal mondo del cinema, alle serie tv fino ai personaggi storici dei cartoon. A voi la scelta! Qui di ...

Costumi di Carnevale per bambini : le idee più divertenti sfilano su Pinterest : Festa in maschera in avvicinamento e ancora nessuna idea su come vestire il pargolo? Il travestimento hand made, si sa, spesso mette in crisi le mamme, soprattutto quelle non particolarmente portate per il do it yourself. Ma niente paura, smartphone alla mano, basta un giro su Pinterest per trovare l’ispirazione giusta, da realizzare in poche e semplici mosse anche con l’aiuto dei bambini. Super eroi e principesse? Non solo, la parola d’ordine ...

In Puglia per il Carnevale più antico d'Italia - Putignano e dintorni da scoprire : Destinazione Putignano, nella Puglia dei trulli, delle grotte, dei buoni sapori d'inverno, per il carnevale più antico d'Italia che apre domenica prossima, arrivato quest'anno a 624 anni di storia. Ma è d'obbligo una domanda preliminare per chi decidesse di andare: sapete che cos'è la farinella? Lo spieghiamo subito nel suo duplice significato. È una fusione tra la maschera di Arlecchino e il Jolly delle carte da ...