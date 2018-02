I treni di Italo passano al fondo americano Gip

“Italo non vada agli americani” - così lo Stato concorrente interferisce nel destino dei treni di Montezemolo & soci : Un’ingerenza inaudita. Solo così si può definire la nota congiunta con cui i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, invitano gli azionisti della società ferroviaria privata Ntv (quella di Italo per intenderci) a rigettare la generosa offerta di un fondo statunitense e procedere con la quotazione in Borsa. Inaudita non solo perché si tratta di un’entrata a gamba tesa del governo in un processo ...

“Italo non vada agli americani” - l’inaudita ingerenza dello Stato concorrente nel destino dei treni di Montezemolo & soci : Un’ingerenza inaudita. Solo così si può definire la nota congiunta con cui i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, invitano gli azionisti della società ferroviaria privata Ntv (quella di Italo per intenderci) a rigettare la generosa offerta di un fondo statunitense e procedere con la quotazione in Borsa. Inaudita non solo perché si tratta di un’entrata a gamba tesa del governo in un processo ...

Chi sono gli americani che offrono 1 - 9 miliardi per i treni Italo : Il fondo che possiede l'aeroporto di Gatwick a Londra ha fatto una proposta lampo per Ntv, la compagnia dei treni Italo che fa concorrenza alle Ferrovie

I fondi Usa "fanno la spesa" in Italia : maxi offerta per i treni veloci di Ntv-Italo : I treni Italiani nelle mire dei fondi Usa. Il fondo americano Global Infrastructure Partners III Funds punta ad acquistare i treni Italo. Lo rende noto la stessa Italo comunicando di aver ricevuto una offerta...

La grossa offerta per acquistare la società dei treni Italo : È arrivata da un fondo di investimenti statunitense e scadrà domani alle 17: oggi ci sarà un Cda straordinario dell'azienda per decidere cosa fare The post La grossa offerta per acquistare la società dei treni Italo appeared first on Il Post.

I fondi Usa "fanno la spesa" in Italia : maxi offerta per per i treni veloci di Ntv-Italo : I treni Italiani nelle mire dei fondi Usa. Il fondo americano Global Infrastructure Partners III Funds punta ad acquistare i treni Italo. Lo rende noto la stessa Italo comunicando di aver ricevuto una offerta...

Maxi-offerta da un fondo Usa per i treni veloci di Ntv-Italo : Un assegno da 1,9 miliardi di euro. Una valorizzazione di circa 2,4 miliardi, considerando il debito di circa 500 milioni appena rinegoziato con l'emissione di un prestito obbligazionario. Sul ...

Italo - alla vigilia dello sbarco in Borsa per i treni di Montezemolo arriva l’offerta miliardaria del fondo Usa : Un colpo grosso come non se ne vedevano da anni. Nuovo Trasporto Viaggiatori ha ricevuto un’offerta di acquisto prima ancora di arrivare in Borsa. Il fondo americano Global Infrastructure partner, riferisce una nota della società dei treni Italo, è pronto a sBorsare 1,9 miliardi per conquistare il 100% del capitale dell’azienda concorrente delle Ferrovie dello Stato. Il gruppo americano sarebbe disponibile perfino ad accollarsi anche ...

Un fondo americano offre due miliardi per la maggioranza dei treni Italo : Global Infrastructure Partners, un fondo americano che gestisce 40 miliardi di dollari, sarebbe pronto ad offrire 2 miliardi di dollari per acquisire la maggioranza di Italo. Per domani è convocato un Cda straordinario di Ntv per valutare l’offerta americana....

Fondo americano offre 1 - 9 mld per i treni di Italo : Il Fondo americano Global Infrastructure Partners ha lanciato un'offerta vincolante da 1,9 miliardi di euro per prendersi il 100 per cento del capitale di Italo , la società ferroviaria privata ...

Fondo Usa vuole acquistare treni Italo : offerti 1 - 9 miliardi di euro : Italo ha ricevuto un'offerta da 1,9 miliardi di euro per l'acquisto dell'intero capitale sociale dal Fondo Usa Global Infrastructure Partners, Gip. Lo rende noto la stessa società. L'offerta scade ...

Maxi-offerta da un fondo americano per i treni di Italo. Domani Cda straordinario : Una Maxi-offerta irrompe sulla strada che dovrebbe portare Italo allo sbarco in Borsa. Sul tavolo dei vertici della società di trasporto ferroviario, è infatti arrivata una mega-proposta del fondo americano?Global Infrastructure Partners (Gip) che gestisce asset per 40 miliardi di dollari e che avrebbe acceso un faro sull’azienda guidata da Flavio?Cattaneo....

Ntv - gli americani vogliono comprare i treni di Italo : MILANO - Italo, la Borsa potrebbe non essere l'unica stazione d'arrivo. A sorpresa, a pochi giorni dal via libera della Consob per la quotazione di Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società che gestisce ...

Lo sciopero dei treni Italo di oggi : gli orari e i treni garantiti : Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni tra le 10 e le 18, ma ci sono treni garantiti: le informazioni utili The post Lo sciopero dei treni Italo di oggi: gli orari e i treni garantiti appeared first on Il Post.